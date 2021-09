Superszybki SSD USB zmieści się w twojej kieszeni. Kingston XS2000 Portable

Dobrze znana wielbicielom różnorakiej pamięci firma Kingston zaprezentowała nowy zewnętrzny nośnik SSD na USB, który charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i bardzo dużymi transferami jak na ten segment. Kieszonkowy Kingston XS2000 Portable SSD jest w dodatku pojemnym urządzeniem.Firma wykorzystała w nim wyjątkowo szybki interfejs USB 3.2 Gen 2x2. Tak, nie USB 3.2 Gen 2, tylko nawet jeszcze szybszy Gen 2x2, który zarezerwowany jest wyłącznie dla złącz typu C. Oczywiście będzie zgodny z USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, a nawet USB 2.0, jednak przy znacznie niższych prędkościach niż te osiągane maksymalnie. Wróćmy jednak na chwilę do wyjątkowości USB 3.2 Gen 2x2. Port C dysponuje tak naprawdę parą potrzebnych przewodów, które są zmostkowane. Stąd możliwość symetrycznego wpięcia wtyczki. Jednak 2x2 korzysta ze wszystkich linii niezależnie, co podwaja osiągany transfer do 20 Gb/s, innymi słowy 2000 Mb/s lub 2500 MB/s.

Tak, nośnik Kingston XS2000 Portable SSD zmieści się bez trudu w kieszeni / Foto: Kingston

Superszybkie maleństwo Kingstona zmieści się w kieszeni i zaoferuje nawet 2 TB przestrzeni

Ale to maksymalne teoretyczne osiągi złącza, a nie konkretnie omawianego SSD. Jednak te tak mocno nie odbiegają od zaprezentowanych możliwości. Kingston deklaruje, że zarówno zapis jak i odczyt XS2000 Portable SSD wynosi do 2000 MB/s, co jest naprawdę imponujące jak na napęd USB. Co więcej, jego obudowa z metalu i tworzywa sztucznego zapewnia odporność na pył i wodę zgodnie ze standardem IP55. Nie jest to może równoznaczne z całkowitym zanurzeniem, ale zachlapania nie powinny stanowić problemu, jeśli osuszymy urządzenie przed użyciem.Ten niewielki zewnętrzny SSD ma wymiary 69,54 x 32,58 x 13,55 mm i wagę 28,9 g. Świetnie sprawdzi się w sytuacji, w której trzeba przenieść dużo danych lub pracować na nich bezpośrednio poprzez USB. SSD będzie dostępny w wariantach 500 GB, 1 TB i 2 TB. Producent wspomina o wynoszącej 5 lat ograniczonej gwarancji. Zależnie od pojemności, sugerowane ceny, to 449 zł (500 GB), 749 zł (1 TB) i 1349 zł (2 TB).Źródło i foto: Kingston / własne