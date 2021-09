Pantera Pico PC - miniaturowy komputer obsłuży Windows 11 i wideo 4K

Producent proponuje kilka wariantów kolorystycznych obudowy, ale każdy ma niebieskie podświetlenie / Foto: XDO

2242 SATA

XDO zapewnia, że mini PC wystarczy do prostych zadań i wspiera Windowsa 11

W XDO Pantera Pico PC znajdziemy też 8 GB RAM LPDDR4 (są warianty z mniejszą pamięcią, ale ten wydaje się najrozsądniejszy), nośniki SSD M.2o pojemności do 1 TB (najtańsze warianty mają tylko 64 GB) i dwuzakresowe WiFi 5 ax wraz z Bluetooth. W kwesti pamięci na dane, jest pewno niedopowiedzenie. Część materiałów wspomina o eMMC jako domyślnym typie nośnika (do 512 GB) i tylko wolnym slocie M.2, inne o sprzedaży z SSD M.2. Jednak już teraz wiemy, że maksymalny oferowany wariant ma 1 TB. Być może na stronie XDO część danych jest nieaktualna w stosunku do Kickstartera.Producent zaopatrzył mini PC w takie porty, jak HDMI (obsługuje 4K przy 60 Hz), USB-C w roli zasilania, 3 x USB 3.0 (lub innymi słowy USB 3.1 Gen 1 lub USB 3.2 Gen 1), USB 2.0, minijack audio (typu combo dla mikrofonu i słuchawek lub głośników) i slot kart microSD. Dodatkowo XDO Pantera Pico PC ma aktywne chłodzenie procesora (choć jego TDP wynosi i tak tylko 10 W), a nawet podświetlenie LED. Jeśli liczycie na zróżnicowane efekty, to muszę was zawieść. Ramka wokół górnej części obudowy świeci na niebiesko i to tyle z marzeń o konfigurowalnym RGB.Jak widać, to nie demon wydajności, ale spokojnie wystarczy do oglądania wideo nawet w 4K, przeglądania różnych treści w sieci, obsługiwania aplikacji biurowych, grania w mocno stare gry (w tym na emulatorach) lub nowe dzięki usługom chmurowym takim jak Nvidia GeForce Now, Google Stadia czy Microsoft Xbox Cloud Gaming. I to nie tylko pod kontrolą systemu Microsoft Windows 10 lub różnych dystrybucji Linuxa, ale nawet na zbliżających się jedenastych oknach od Microsoftu. Do prostych zastosowań, to ciekawa energooszczędna i miniaturowa propozycja.