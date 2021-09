Wyprzedaż akcesoriów do iPhone na AliExpress

Akcesoria do smartfonów Apple na przecenie.

1. Bezprzewodowa ładowarka magnetyczna Anker

2. Ładowarka samochodowa Anker

3. Kabel MFi UGREEN 20W

4. Magnetyczny power bank Baseus

5. Ładowarka samochodowa Baseus 15W

6. Ładowarka samochodowa Baseus 160W

Źródło: AliExpress





Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję przecen na gadżety do smartfonów marki Apple. Przypominamy, że akcja promocyjna trwa do 17 września, więc trzeba się spieszyć by skorzystać z okazji.Przenośna ładowarka magnetyczna opracowana z myślą o iPhone'ach. Kompatybilna z modelami z serii 12 (12, 12 mini, 12 Pro oraz Pro Max) oraz etui MagSafe. Ładowarka posiada również szereg zabezpieczeń by chronić telefon podczas ładowania. Zaprojektowano ją z kontrolą temperatury, wykrywaniem obcych obiektów oraz ochroną przed promieniowaniem.Ładowarkę magnetycznąkupimy za 48,03 zł ($12.13) Ładowarkę zaprojektowano tak by była kompatybilna z wieloma modelami samochodów. Mocne przyciąganie magnetyczne urządzenia zapewnia, że telefon nie będzie się trząsł podczas jazdy. Warto również zauważyć, że ładowarka działa z etui MagSafe i posiada zabezpieczenia chroniące telefon przed przegrzaniem i promieniowaniem.Ładowarkę samochodowąkupimy za 91,32 zł ($23.06) Kabel USB-C na Lightning z certyfikatem MFi co oznacza, że został zatwierdzony przez firmę Apple. Urządzenie oferuje szybkie ładowanie PD 20W i przesył danych na poziomie 480 Mbps. Wyposażone w czip, który reguluje oddawaną moc w zależności od podłączonego sprzętu. Do wyboru mamy kable o długości 0,25, 0.5, 1, 1,5 oraz 2 metry.Kabelkupimy za 51 zł - 78,69 zł ($12.67 - $19.57) Power bank o pojemności. Oferuje bezprzewodowe ładowanie 10W natomiast za pomocą kabla - 20W. Jednocześnie możemy ładować aż trzy urządzenia. Jedno bezprzewodowo, a pozostałe dwa za pomocą kabla. Na dole urządzenia znajdziemy port USB (18W FCP/QC) oraz USB-C (moc wyjściowa PD 20W i wejściowa 18W QC/PD).Magnetyczny power bankkupimy za 138,16 zł ($34.89) Magnetyczna ładowarka samochodowa Baseus oferująca maksymalną moc wyjściową na poziomie 15W. Uchwyt umożliwia obracanie telefonu o 360 stopni, a lampka kontrolna LED zamontowana na urządzeniu pokazuje jego stan. Ładowarka posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem, spięciami i przepięciami.Magnetyczną ładowarkękupimy za 107,08 zł ($27.04) Ładowarka samochodowa o maksymalnej mocy wyjścioweji obsłudze szybkiego ładowania. Wyposażona jest w 3 porty USB - dwa USB-C (100W i 30W) oraz jeden USB (30W). Pozwala na ładowanie trzech urządzeń jednocześnie. Ładowarkę wyposażono w aż trzy czipy, które chronią ładowany sprzęt przed przegrzaniem, spięciami i przepięciami.Ładowarka samochodowadostępna za 137,93 zł ($34.83)