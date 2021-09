Seria smartfonów OPPO Reno6 debiutuje w Polsce. Ceny nie zachwycają

OPPO Reno6 Pro 5G i OPPO Reno6 5G.

OPPO Reno6 Pro 5G

Marka OPPO zaprezentowała dziś swoje najnowsze smartfony z serii Reno6. W Polsce dostępne są dwa modele: OPPO Reno6 Pro 5G i OPPO Reno6 5G, a o tym tańszym dowiecie się więcej z naszego artykułu: OPPO Reno6 5G - pierwsze wrażenia Producent chwali się, że obydwa urządzenia wyposażono w ciekawe funkcje wideo, w tym ulepszoną wersję AI Highlight Wideo oraz w całkowitą nowość – funkcję Bokeh Flare Portrait Video, zapewniającą efekt rozmycia tła. To, co dodatkowo wyróżnia Serię Reno6, to design OPPO Reno Glow.Najmocniejszy przedstawiciel tegorocznej serii czyli Reno6 Pro 5G został wyposażony w poczwórną kamerę 50 MP i przedni aparat 32 MP. Główny obiektyw to - znana z modelu Find X3 Pro - Sony IMX766. Z kolei duży sensor światłoczuły 1/1.56" jest zaopatrzony m.in. w technologie DOL-HDR i All-Pixel Omni Focus, które zapewniają lepsze możliwości tworzenia wysokiej jakości obrazów i nagrywania wideo. Dodatkowo, aparat ma czujnik temperatury barw, który dokładniej odwzorowuje kolory.OPPO Reno Glow to rozpoznawalne wzornictwo serii. Po ponad roku OPPO udoskonaliło jego proces produkcyjny składający się z niemal 50 skomplikowanych etapów. Efekt OPPO Reno Glow jest dostępny w smartfonach OPPO Reno6 Pro 5G w kolorze błękitnym i grafitowym, a w smartfonach OPPO Reno6 5G w kolorze błękitnym i czarnym.Model OPPO Reno6 Pro 5G został wyposażony w 6,55-calowy, zakrzywiony wyświetlaczz częstotliwością odświeżaniai częstotliwością próbkowania dotyku do 180Hz. Wyświetlacze w obydwóch smartfonach wykrywają światło w zakresie 360 stopni dzięki dwóm specjalnym czujnikom, co poprawia dokładność automatycznej regulacji jasności. Ponadto, smartfony otrzymały certyfikaty Netflix i Amazon Prime Video, a także certyfikaty SGS Eye Care Display jako ekrany bezpieczne dla wzroku użytkowników.Na pokładzie Reno6 Pro 5G znajdziemy procesorz głównym rdzeniem Kryo 585 o taktowaniu nawet do 3,2GHz. Telefon dysponuje 12GB pamięci RAM i 256GB pamięci masowej w standardzie UFS 3.1, jak również opracowaną przez OPPO technologią RAM+. Oznacza to, że w przypadku braku miejsca w pamięci RAM, można ją uzupełnić w tym modelu o dodatkowe 3GB/5GB/7GB pamięci ROM, co oznacza, że nawet z wieloma aplikacjami działającymi jednocześnie smartfon nadal działa płynnie.