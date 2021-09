realme idzie jak burza. Najszybciej rozwijająca się marka smartfonów w top 5 Europy

W poniedziałek miała miejsce polska premiera już przetestowanego przez nas smartfonu realme GT Master Edition. Z tego powodu firma przygotowała niewielkie spotkanie dla dziennikarzy, ale tak naprawdę moją ciekawość przykuła inna kwestia, którą mocno chwalił się na nim sam współzałożyciel i CEO realme na rejon Indii i Europy - Madhav Sheth.



Wyjątkowo szybki wzrost realme, marka lubiana w Europie i południowo-wschodniej Azji

Marka realme jest młoda, a już nieźle rozpoznawalna. Oczywiście nie aż tak jak Samsung czy Apple, ale zdecydowanie bliżej jej do tego grona niż segmentu mało rozpoznawalnych dziwnych azjatyckich producentów, o których słyszeli głównie posiadacze ich sprzętu z przypadku czy osoby mocniej interesujące się smartfonami. Początki realme sięgają 2018 roku, więc to naprawdę krótki czas. Od tego momentu realme coraz mocniej wchodzi na kolejne rynki. Startowali na jednym, by na początku 2019 roku sprzedawać produkty w 10 krajach, a w kwietniu 2020 w 27. Do listopada 2020 roku realme pojawiło się na aż 61 rynkach.



W poniedziałek miała miejsce polska premiera już przetestowanego przez nas. Z tego powodu firma przygotowała niewielkie spotkanie dla dziennikarzy, ale tak naprawdę moją ciekawość przykuła inna kwestia, którą mocno chwalił się na nim sam współzałożyciel i CEO realme na rejon Indii i Europy - Madhav Sheth.Marka realme jest młoda, a już nieźle rozpoznawalna. Oczywiście nie aż tak jak Samsung czy Apple, ale zdecydowanie bliżej jej do tego grona niż segmentu mało rozpoznawalnych dziwnych azjatyckich producentów, o których słyszeli głównie posiadacze ich sprzętu z przypadku czy osoby mocniej interesujące się smartfonami. Początki realme sięgają 2018 roku, więc to naprawdę krótki czas. Od tego momentu realme coraz mocniej wchodzi na kolejne rynki. Startowali na jednym, by na początku 2019 roku sprzedawać produkty w 10 krajach, a w kwietniu 2020 w 27. Do listopada 2020 roku realme pojawiło się na aż 61 rynkach.

Szybka ekspansja realmi na coraz to kolejne światowe rynki / Foto: Instalki.pl



Według raportów Conterpoint za Q4 2020, realme jest najszybciej rozrastającą się marką smartfonów na świecie biorąc pod uwagę ostatnie 5 kwartałów. Podczas prezentacji Madhav Sheth zaznaczył, że aż na 18 rynkach realme jest w ścisłej czołówce top 5 producentów. Wśród przykładów można znaleźć mocno egzotyczne dla nas azjatyckie rejony jak Bangladesz czy Kambodża, ale o wiele ciekawiej widzieć tak duży udział w rynku w Polsce, Czechach, Izraelu czy we Włoszech. W Europie realme najlepiej radzi sobie w Słowenii, gdzie piastuje drugą pozycję na rynku.



Polska jednym z najlepszych rynków dla realme

Biorąc pod uwagę całą Europę, to marka znajduje się w top 5 producentów, zawężając kategorię do środkowej i wschodniej Europy, nawet lepiej, bo w top 4. W samej Polsce realme ma 3 miejsce. Co istotne, oficjalna dystrybucja realme działa w naszym kraju dopiero od kwietnia 2020 roku. W ujęciu rocznym, wzrost w Polsce wyniósł aż 10685 procent! I to najnowsze dane z sierpnia. 9 proc. udziału na polskim rynku w niespełna półtora roku robi ogromne wrażenie.



Według raportów Conterpoint za Q4 2020, realme jest najszybciej rozrastającą się marką smartfonów na świecie biorąc pod uwagę ostatnie 5 kwartałów. Podczas prezentacji Madhav Sheth zaznaczył, że aż na 18 rynkach realme jest w ścisłej czołówce top 5 producentów. Wśród przykładów można znaleźć mocno egzotyczne dla nas azjatyckie rejony jak Bangladesz czy Kambodża, ale o wiele ciekawiej widzieć tak duży udział w rynku w Polsce, Czechach, Izraelu czy we Włoszech. W Europie realme najlepiej radzi sobie w Słowenii, gdzie piastuje drugą pozycję na rynku.Biorąc pod uwagę całą Europę, to marka znajduje się w top 5 producentów, zawężając kategorię do środkowej i wschodniej Europy, nawet lepiej, bo w top 4. W samej Polsce realme ma 3 miejsce. Co istotne, oficjalna dystrybucja realme działa w naszym kraju dopiero od kwietnia 2020 roku. W ujęciu rocznym, wzrost w Polsce wyniósł aż 10685 procent! I to najnowsze dane z sierpnia. 9 proc. udziału na polskim rynku w niespełna półtora roku robi ogromne wrażenie.

Poza jednym z rejonów Azji, realme świetnie trzyma się w Europie, także w Polsce / Foto: Instalki.pl



Z innej strony warto też wspomnieć, że według raportów Strategy Analytics, realme jest marką, która najszybciej w historii sprzedała 100 milionów urządzeń. Według kilkuletnich planów i założeń marki, realme ma dojść do 200 milionów urządzeń w 2023 roku, a do 300 milionów w 2024 roku. Oczywiście wysoka sprzedaż to także zasługa współpracy z operatorami, również w Polsce. W ujęciu globalnym ponad 200 operatorów sieci komórkowych w swoich portfolio posiada produkty realme, a często bywa, że te trafiają do puli najchętniej wybieranych urządzeń.



Agresywna wycena produktów i nowe działy sprzętu receptą na sukces realme

Firma skupiła się na podobnych aspektach, za które Polacy polubili Xiaomi. Niewielka cena przy możliwie jak najlepszych możliwościach. Jednak część firm po okresie agresywnej polityki cenowej i zdobyciu pewnej renomy postanowiło podwyższać marże i powoli zrównywać ceny do np. Samsunga. Czy realme postąpi w kolejnych latach podobnie? Tego nie wiemy. Na razie produkty mają świetny stosunek ceny do możliwości, a realme wchodzi nie tylko do nowych krajów, ale też w kolejne segmenty elektroniki.



Z innej strony warto też wspomnieć, że według raportów Strategy Analytics, realme jest marką, która najszybciej w historii sprzedała 100 milionów urządzeń. Według kilkuletnich planów i założeń marki, realme ma dojść do 200 milionów urządzeń w 2023 roku, a do 300 milionów w 2024 roku. Oczywiście wysoka sprzedaż to także zasługa współpracy z operatorami, również w Polsce. W ujęciu globalnym ponad 200 operatorów sieci komórkowych w swoich portfolio posiada produkty realme, a często bywa, że te trafiają do puli najchętniej wybieranych urządzeń.Firma skupiła się na podobnych aspektach, za które Polacy polubili Xiaomi. Niewielka cena przy możliwie jak najlepszych możliwościach. Jednak część firm po okresie agresywnej polityki cenowej i zdobyciu pewnej renomy postanowiło podwyższać marże i powoli zrównywać ceny do np. Samsunga. Czy realme postąpi w kolejnych latach podobnie? Tego nie wiemy. Na razie produkty mają świetny stosunek ceny do możliwości, a realme wchodzi nie tylko do nowych krajów, ale też w kolejne segmenty elektroniki.

Już na 18 rynkach realme zajmuje pozycje w top 5 lokalnej sprzedaży smartfonów / Foto: Instalki.pl



W Polsce poza smartfonami możemy kupić też słuchawki, smartwatche, smartbandy, a nawet inteligentne wagi, odkurzacze i żarówki. Firma wchodzi też w segment smart TV, tabletów, laptopów czy innych sprzętów inteligentnych. Kolejny raz można doszukiwać się pewnych wspólnych cech z Xiaomi. Zdecydowanie realme ma apetyt na więcej niż obecna już naprawdę wysoka pozycja na świecie. Należący do chińskiego giganta BBK Electronics realme znajduje się w tej samej grupie wpływów co Oppo, Vivo czy OnePlus. Wszystkie wspominane chińskie marki coraz śmielej poczynają na światowych rynkach, ale zdecydowanie realme ma obecnie największy potencjał.



Zobacz również: Osobliwa naprawa Sony PS5. Zobacz jak wygląda płyta konsoli obsikanej przez kota [wideo]



Źródło i foto: własne / realme W Polsce poza smartfonami możemy kupić też słuchawki, smartwatche, smartbandy, a nawet inteligentne wagi, odkurzacze i żarówki. Firma wchodzi też w segment smart TV, tabletów, laptopów czy innych sprzętów inteligentnych. Kolejny raz można doszukiwać się pewnych wspólnych cech z Xiaomi. Zdecydowanie realme ma apetyt na więcej niż obecna już naprawdę wysoka pozycja na świecie. Należący do chińskiego giganta BBK Electronics realme znajduje się w tej samej grupie wpływów co Oppo, Vivo czy OnePlus. Wszystkie wspominane chińskie marki coraz śmielej poczynają na światowych rynkach, ale zdecydowanie realme ma obecnie największy potencjał.Źródło i foto: własne / realme

Od zera w 2018 roku aż do czołówki.