200 MP to nic. Samsung pracuje nad aparatem 576 MP.

Chwilę jeszcze poczekamy

Czy wyścig na megapiksele ma sens?

Sensor 576 MP został zapowiedziany przez jednego z przedstawicieli koreańskiego producenta na prezentacji podczas SEMI Europe Summit. Zgodnie z zaprezentowanym harmonogramem, prace nad nim mają zakończyć się dopiero w 2025 roku. Zapewne większym problemem, niż stworzenie samej matrycy, będzie dostosowanie do niej pozostałych komponentów aparatu, mieszczących się dodatkowo w małym (porównując do normalnych aparatów) module smartfona.Na razie, musimy zadowolić się "ledwie" 200 megapikselami. Według nieoficjalnych informacji, ISOCELL HP1 ma trafić na rynek w modelu Xiaomi 12, który zobaczymy pod koniec tego roku.Na powyższe pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć krótkim "tak" lub "nie". Z jednej strony, może okazać się, że tak duża matryca będzie tylko problemem, jeśli obiektyw i stabilizacja nie będą nadążały, z drugiej, odpowiednio wykorzystana, może wynieść mobilną fotografię na zupełnie nowy poziom.Poza tym, wprowadzenie na rynek smartfona z aparatem 576 MP byłoby bez dwóch zdań doskonałym posunięciem marketingowym. Jak pokazuje badanie wykonane przez serwis 91mobiles, rozdzielczość to podstawowy parametr, na jakiego podstawie konsumenci oceniają potencjał aparatu w urządzeniu, które chcą kupić.