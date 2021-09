LG stworzyło zupełnie nowy, składany wyświetlacz

Premiera w 2023 roku.





LG chce wyeliminować konkurencję





fot. LG

LG zaczyna mocno konkurować w kontekście składanych wyświetlaczy, które będą w przyszłości dostępne na rynku komercyjnym. Koreańska firma poinformowała o stworzeniu Real Folding Window - zupełnie nowego panelu, który ma być lepszy od obecnie dostępnych, szklanych konstrukcji.Największą zaletą nowego wyświetlacza będzie jedna z jego cech, która zapobiegnie pękaniu całości - tak, jak ma to miejsce po dłuższym użytkowaniu konwencjonalnych, składanych paneli.Jaki jest sekret stojący za Real Folding Window? LG nie do końca chce się do tego przyznać. Nowy materiał wykorzystuje powłokę PET (czyli po prostu klasyczny plastik), która nakładana jest na wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Składany ekran ma dzięki temu zyskać znacznie większą żywotność oraz mniejszą podatność na zagniecenia i pęknięcia. LG twierdzi również, iż opisywane rozwiązanie będzie konkurencyjne cenowo - a to kolejna, bardzo ważna cecha.Koreańczycy chcą, by wyświetlacz Real Folding Window był kompatybilny z ekranami smartfonów, tabletów czy laptopów. Firma dostrzega również potencjał w sprzętach, które składają się na zewnątrz, a nie tylko do wewnątrz - tak, jak ma to miejsce chociażby w nowych smartfonach Samsunga. Czy możemy się w takim razie spodziewać zupełnie nowych, oryginalnych pomysłów na urządzenia ze składanym ekranem? Na ten moment to więcej niż prawdopodobne. Szczególnie biorąc pod uwagę pęd producentów i zainteresowanie składanymi konstrukcjami.Oś czasu, która została udostępniona przez LG pokazuje, że Real Folding Window wejdzie do użytku komercyjnego dopiero w okolicach 2023 roku. To daje sporo czasu Samsungowi na stworzenie własnej, oryginalnej odpowiedzi.Głównym celem LG jest uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i tworzenie elastycznych, składanych paneli w swoich fabrykach. Podobnie chce robić Samsung, który już w tym roku sprawił, że składane smartfony stały się nieco tańsze.Co przyniosą najbliższe dwa lata? Zapewne wiele ciekawych rzeczy. Musimy na nie jednak jeszcze trochę poczekać.Źródło: LG / fot. LG