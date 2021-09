Lenovo zapowiada nowe laptopy Yoga z systemem Windows 11

Nowe notebooki do pracy i rozrywki.



Na konferencji Tech World 2021 firma Lenovo zaprezentowała nowe laptopy klasy premium.



Przedstawiono najlżejszy na świecie 14-calowy ekran OLED do laptopów zapewniający mobilność, laptop Lenovo Yoga Slim 7 Carbon oraz nowy, 16-calowy, ultracienki model Lenovo Yoga Slim 7 Pro – jedne z pierwszych laptopów z systemem operacyjnym nowej generacji Windows 11.



W ofercie producenta pojawił się też wszechstronny laptop IdeaPad Duet 5 Chromebook (13", 6) 2 w 1 z odłączanym ekranem, który jest wyjątkowo poręczny, a do tego wyposażony w system operacyjny Google Chrome OS.



Yoga Slim 7 Carbon – lekki i wytrzymały

Zacznijmy od wytrzymałego, lekkiego laptopa z wyświetlaczem OLED, który został stworzony z myślą o aktywnym trybie życia - Lenovo Yoga Slim 7 Carbon.



Na pokładzie znajdziemy 8-rdzeniowy procesor mobilny AMD Ryzen 7 5800U i układ graficzny AMD Radeon, opcjonalnie dostępne są też wersje z kartami graficznymi NVIDIA GeForce MX450.



Wyposażony w pamięć RAM LPDDR4x do 16 GB, Yoga Slim 7 Carbon oferuje również do 1TB PCIe M.2 pamięci wewnętrznej SSD i potężną baterię 61 WHrs z podwójną ładowarką, która zapewnia możliwość korzystania z funkcji Rapid Charge Express — wystarczy 15 minut ładowania, aby uzyskać do 3 godzin pracy. Czas pracy na baterii powinien wynieść do 14,5 godziny.



















Yoga Slim 7 Carbon



Ekrany często bywają ciemne i niewyraźne, utrudniając zadanie oczom, ale nie w przypadku nowego modelu Yoga Slim 7 Carbon. Dzięki panelowi OLED Samsung Display z wąskimi ramkami po wszystkich czterech stronach, urządzenie wyposażono w 14-calowy wyświetlacz QHD+ zaprojektowany z myślą o obrazie z Dolby Vision oraz certyfikatem VESA DisplayHDR TrueBlack 500, aby zapewnić lepszą jakość reprodukcji wideo w formacie 16:10, a także fabrycznie skalibrowany do Delta E.





Yoga Slim 7 Carbon



Laptop będzie wyposażony w system operacyjny Windows 11. Oprócz zintegrowanych funkcji osobistych Microsoft Teams, Yoga Slim 7 Carbon oferuje także wbudowaną Alexę z trybem Alexa Show Mode, wyświetlaczem przypominającym Echo-Show oraz Wi-Fi 6.



Yoga Slim 7 Pro

Yoga Slim 7 Pro z systemem Windows 11 to notebook wyposażony w duży, 16-calowy ekran dotykowy QHD IPS (ang. In-Plane Switching), o proporcjach 16:10 i maksymalnej jasności 500 nitów i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Ekran posiada certyfikat Dolby Vision i VESA HDR 400 z i obsługuje 100% gamy kolorów sRGB.





Yoga Slim 7 Pro



Na pokładzie znajdziemy procesor AMD Ryzen 7 5800H i układ graficznyb NVIDIA GeForce RTX 3050. Komputer posiada do 16GB dwukanałowej pamięci RAM DDR4, do 1TB pamięci masowej PCIe M.2 SSD oraz baterię 75WHr z funkcją Rapid Charge Boost.







IdeaPad Duet 5 Chromebook (13",6)

Wyposażony w lekki panel Samsung Display 13,3-calowy wyświetlacz OLED Chromebooka IdeaPad Duet 5 zapewnia wierne odwzorowanie kolorów dzięki 100-procentowej palecie barw DCI-P3, a jego zwiększona jasność i wyższy współczynnik kontrastu w porównaniu z ekranem LCD nie pozwalają się rozczarować. Prosty system operacyjny Chromebooka IdeaPad Duet 5 (13", 6) uruchamia się szybko i zapewnia długi czas pracy na baterii - do 15 godzin.





IdeaPad Duet 5 Chromebook



Za wydajność odpowiada platforma Snapdragon 7c Gen 2. Urządzenie 2w1 oferuje do 256 GB pamięci masowej eMMC SSD i do 8 GB pamięci LPDDR4x. Do dyspozycji otrzymujemy też cztery głośniki oraz możliwość użycia rysika USI.





IdeaPad Duet 5 Chromebook



Źródło: Lenovo