Lenovo: dwa nowe tablety do pracy hybrydowej. Łączność 5G i system Android

Nowe urządzenia do pracy hybrydowej.

Technologia 5G w tablecie – Lenovo Tab P11 5G

Rozrywka w dobrym wydaniu – Lenovo Tab P12 Pro

Tablety mogą być przydatne zarówno w pracy, jak i podczas wypoczynku. Wbrew niektórym opiniom, ten segment produktów ma się całkiem dobrze, a pandemia tylko napędziła sprzedaż. Marka Lenovo zaprezentowała właśnie nową linię wydajnych tabletów premium z serii P, w tymoraz pierwszy tablet z systemem Android z dedykowaną łącznością 5G – Tab. W portfolio producenta zadebiutowały też nowe słuchawki z inteligentną redukcję szumów, które parują się nawet z dwoma urządzeniami jednocześnie przez Bluetooth.W ofercie Lenovo pojawił się pierwszy konsumencki tablet z systemem Android i dedykowaną siecią 5G – Lenovo Tab P11 5G. Seria Lenovo Tab P11, zaprojektowana z myślą o maksymalnej mobilności po ponownym otwarciu szkół i biur oraz wznowieniu podróży, zapewnia jeszcze lepsze wrażenia podczas hybrydowej pracy, rozrywki i nauki.Urządzenie oferuje rozdzielczość 2K na 11-calowej matrycy IPS (ang. In-Plane Switching) z certyfikatem TÜV potwierdzającym bezpieczeństwo dla oczu. Tablet obsługuje złącze DisplayPort i opcjonalny pakiet klawiatury oraz pióro Lenovo Precision Pen 2 ułatwiające pracę.Mobilna technologia 5G wspierana jest dzięki karcie nano SIM. Urządzenie umożliwia wideorozmowy w czasie rzeczywistym oraz inteligentne dodatki, takie jak logowanie bez użycia rąk za pomocą czujnika przedniej kamery i rozmycie tła, dzięki któremu zachowasz prywatność swojego otoczenia. Na pokładzie znajdziemy procesor Snapdragon 750G 5G, a także do 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci ROM. Producent zaimplementował też baterię o pojemności 7700 mAh i funkcję szybkiego ładowania 20 W.Sprzęt sprawdzi się podczas korzystania z multimediów dzięki czterem głośnikom JBL z systemem Dolby Atmos.Tab P12 Pro to flagowy tablet marki Lenovo z systemem Android, który oferuje wszystko, czego możemy oczekiwać od sprzętu premium: wyświetlacz AMOLED, głęboki dźwięk, pojemna bateria, zupełnie nowe pióro cyfrowe z magnetycznym zaczepem do ładowania bezprzewodowego.Oferowany w odcieniu Storm Grey, z metalową obudową i ważący zaledwie 565 g (sam tablet) Lenovo Tab P12 Pro jest stosunkowo cienki (5,63 mm) i ma wąskie ramki z wszystkich czterech stron, aby zapewnić dodatkową przestrzeń dla ekranu. Wyposażony w liczne czujniki tablet automatycznie dostosowuje się do potrzeb użytkownika – możliwe jest przełączanie się między wysoką częstotliwością odświeżania 120Hz, po to aby cieszyć się płynną grą lub zmniejszyć ją do 60Hz przy mniej wymagających operacjach. Ostrzejszy obraz wyświetlany jest w wysokich proporcjach 16:10 dzięki wytrzymałemu 12,6-calowemu ekranowi dotykowemu AMOLED (2560 x 1600), udoskonalonemu dzięki szczegółowemu układowi subpikseli S-Stripe RGB, który zmniejsza ziarnistość. Wyświetlacz Tab P12 Pro charakteryzuje się gamą kolorów 107% NTSC, głęboką czernią i jasnością do 600 nitów w trybie ekstremalnym. Obsługuje on technologię Dolby Vision, która zapewnia niesamowitą jakość i szczegółowość obrazu, a także technologię HDR10+.Na pokładzie znajdziemy też rozwiązanie dźwiękowe w postaci czterech głośnych przestrzennych głośników JBL SLS o dużej amplitudzie drgań.Lenovo Tab P12 Pro wyposażono w platformę mobilną Snapdragon 870 i 8 GB pamięci RAM. Szybkości Wi-Fi 6 zapewnia podsystem łączności mobilnej Qualcomm FastConnect 6800 lub opcjonalny model tabletu z 5G. Oba modele, z samym Wi-Fi lub z 5G, oferują pojemną baterię 10200 mAh, która jest kompatybilna z ładowarkami 45 W (sprzedawanymi oddzielnie), zapewniając wyjątkowo długi czas pracy baterii.Lenovo przygotowało też coś dla miłośników notatek. Aby rozpocząć pisanie, wystarczy odłączyć opcjonalne pióro Lenovo Precision Pen 3, które automatycznie paruje się z tabletem i uruchamia specjalnie zaprojektowaną aplikację Instant Memo, zmieniającą pismo odręczne w tekst, umożliwiając łatwe notowanie w dowolnym miejscu na ekranie.W pudełku znajduje się również pierwsza pełnowymiarowa dołączana klawiatura z dużym wbudowanym gładzikiem do tabletów z systemem Android; cienka i lekka, z 16 intuicyjnymi klawiszami funkcyjnymi i klawiszami o wygodnym skoku 1,3 mm i kompaktowym rozstawie 19,0 mm, przypominająca bardziej sprężyste klawiatury.Źródło: Lenovo