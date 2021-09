Router TP-Link Archer AX23. Zbuduj szybką sieć WiFi i rozszerz ją z urządzeniami OneMesh

Dwa nowoczesne standardy, na które warto postawić tworząc sieć bezprzewodową w domu, to WiFi 6 ax i mesh. O ile routery ax można kupić już w atrakcyjnych ofertach, tak zestawy mesh nie tanieją w tak dużym tempie. Świetnym wyborem są niekoniecznie kilkuelementowe paczki punktów WiFi mesh, a urządzenia WiFi oferujące współpracę z autorskimi rozszerzeniami standardu mesh, takimi jak np. OneMesh od TP-Link. Jednym z nich jest dobrze wyceniony nowy router TP-Link Archer AX23.Możemy go sparować z dowolnymi innymi routerami, wzmacniaczami czy gotowymi zestawami mesh TP-Linka, które obsługują standard OneMesh. Czym w ogóle jest mesh lub jego odmiany? W tradycyjnym modelu z kilkoma punktami WiFi (wzmacniacze lub osobne routery jak AP) dysponujemy całkiem osobnymi sieciami WiFi (choć o wspólnych zasobach podłączonych urządzeń czy łącza internetowego). Nasze smartfony czy laptopy wraz z przemieszczaniem się, dopiero przełączą się na inny punkt, kiedy wyjdziemy z zasięgu pierwotnego lub ręcznie wymusimy zmianę. Możemy też stracić na chwilę połączenie.

Interfejs WAN dysponuje kilkoma standardowymi metodami uwierzytelniania połączenia / Foto: TP-Link

Nowoczesne szybkie WiFi 6 ax do 1800 Mb/s z dwoma pasmami

Urządzenia mesh tworzą sieć z wieloma punktami WiFi (komunikują się między sobą w wybranym paśmie WiFi lub przewodowo), która w praktyce dla nas i naszego komputera wygląda w pewnym sensie jak jeden router z kilkoma antenami rozsianymi po domu czy biurze - mamy duży zasięg i nie ma konieczności ręcznego przełączania lub ryzyka chwilowej utraty połączenia.Routery z autorskimi rozszerzeniami mesh i WiFi ax raczej nie należały do najtańszych. Inaczej jest w przypadku właśnie prezentowanego nowego TP-Linka Archer AX23. Dysponuje siecią potrafiącą w teorii (realnie prędkości nie będą aż tak wysokie, ale wciąż bardzo dobre) osiągnąć do około 1800 Mb/s przepustowości. Do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Wbudowane cztery porty LAN i jeden WAN typu RJ-45, to szybkie gigabitowe wersje. Router wspiera też nowoczesne standardy jak szyfrowanie połączenia WPA3 oraz związane z wydajnością sieci bezprzewodowej OFDMA, Smart Connect czy Airtime Fairness.