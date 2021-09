5 przydatnych akcesoriów do nowego iPhone 13 z AliExpress

Pokrowce i ładowarki w dobrych cenach.

1. Mocne etui ESR

2. Magnetyczne etui ESR

3. Etui ESR z podstawką

4. Ładowarka UGREEN 20W

5. Ładowarka UGREEN 65W GaN

Źródło: AliExpress





Odbędziemy mieli okazję zakupić różne przydatne gadżety dla smartfonów iPhone 13 w atrakcyjnych cenach.Etui i ładowarki Z AliExpress kompatybilne są z tegorocznymi flagowymi smartfonami Apple - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max.Tym razem przygotowaliśmy zestawienie pięciu przydatnych akcesoriów, które kupcie w naprawdę rozsądnych cenach.Etui wykonane z wysokiej jakości materiału TPU od niemieckiej firmy Bayer. Pokrowiec jest cienki i lekki i oferuje doskonałą ochronę urządzenia. Rogi etui zostały wzmocnione by lepiej znosić upadki z wysokości. Rogi przylegające do kamery tylnej zostały podniesione na wysokość 0,55 m by chronić ją przed zadrapaniami. Dzięki zastosowaniu wzoru Microdot, nie musimy się obawiać że pod pokrowcem pojawią się zabrudzenia przypominające mokre plamy.Do wyboru mamy etui pasujące do następujących modeli smartfonów Apple - iPhone 13, 13 mini, 13 Pro oraz 13 Pro Max.Etuikupimy za 19,40 zł ($4.91) Pokrowiec działa z ładowarkami magnetycznymi dzięki wsparciu dla technologii MagSafe. Wykonany jest z odpornego na wstrząsy polimeru (ramka) oraz odpornego na zadrapania akrylu (plecy). Producent wzmocnił rogi etui by lepiej chroniły telefon przed upadkami.Magnetyczne etuidostępne za 43,71 zł ($11.06) Etui z wbudowaną podstawką pozwalająca ustawić telefon pod kątami 0 - 60 stopni. Rogi etui korzystają z technologii Air-Guard by chronić smartfon przed uszkodzeniem podczas upadku. Pokrowiec oferuje hybrydową ochronę - ramka gadżetu wykonana jest z giętkiego polimeru natomiast plecy pokrywa twardy poliwęglan dla dodatkowej ochrony urządzenia. Etui jest także kompatybilne z bezprzewodowym ładowaniem.Etuiz podstawką kupimy za 48,57 zł ($12.29) Producent podaje, że ta ładowarka jest w stanie naładować iPhone'y z serii 8 do 11 do 50% w ciągu zaledwie 30 minut. Urządzenie jest kompatybilne z szeroką gamą urządzeń (smartfony, tablety, Nintendo Switch) dzięki wsparciu dla wielu protokołów ładowania takich jak PD 3.0, QC 2.0, 3.0, 4.0 oraz BC1.2. Jak przystało na nowoczesną ładowarkę, posiada ona ochronę przed zwarciami, przepięciami i przegrzaniem. Dzięki jej małym rozmiarom, możemy ją zabrać ze sobą wszędzie.Ładowarkękupimy za 39,04 zł ($9.88) Ładowarka GaN 65w z 3 portami USB-C oraz jednym USB-A. Porty USB-C 1 i 2 oddają maksymalnie 65W, USB-C 3 przekazuję 18W zaś USB-A - 22.5W. Producent podaje, że urządzenie jest w stanie naładować MacBook Pro 13" do 100% w ciągu 1,5 godziny. Ładowarka jest kompatybilna z następującymi standardami szybkiego ładowania - PD3.0, QC3.0, FCP, SCP, PPS oraz AFC.Ładowarkadostępna jest za 154,08 zł ($38.23)