PS5 Pro coraz bliżej? Ma zapewnić rozgrywkę w 8K

Pojawiły się ciekawe doniesienia.



Niedługo będziemy mieli do czynienia z rocznicą pojawienia się PlayStation 5 na sklepowych półkach. Wciąż jednak występują poważne problemy z dostępnością tejże konsoli, przez co nie wszyscy mogą sobie na nią pozwolić. Jak się jednak okazuje, Sony mimo tego prowadzi już prace nad ulepszoną wersją urządzenia. Co o nim wiemy?



PlayStation 5 Pro ma zadebiutować w 2023/2024 roku

Oficjalnie jeszcze nic, lecz w sieci od pewnego czasu debiutują informacje od „wiarygodnych źródeł” dotyczące PlayStation 5 Pro. Teraz mamy do czynienia z wyciekiem naprawdę interesujących wieści od redakcji kanału Moore’s Law is Dead. Wszystko wskazuje na to, iż ulepszona wersja konsoli miałaby ujrzeć światło dzienne pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku.



Konsumenci oczywiście otrzymają sprzęt o wiele mocniejszy niż jego podstawowa wersja. Mowa tu o nowej architekturze RDNA, podwojeniu jednostek sterujących (do 72) czy implementacji zapowiedzianego niedawno procesora ZEN 4 od AMD. Wszystko to ma pozwolić na swobodną rozgrywkę w rozdzielczości 8K. Cóż, brzmi naprawdę ciekawie.