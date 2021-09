Premiera iPhone 13 już 14 września. Apple ogłosiło specjalne wydarzenie

Zgodnie z przewidywaniami.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Od wielu już lat w połowie września Apple organizuje specjalne wydarzenia, na których pokazywane są nowe smartfony iPhone. Nie inaczej będzie również w tym roku.Jesienna impreza Apple odbędzie się we wtorek, 14 września o godzinie 13:00 ET (godz. 19:00 czasu polskiego). Wydarzenie pod hasłem „California streaming” będzie kolejną wirtualną konferencją transmitowaną z Apple Park Dotychczasowe przecieki sugerują, że tegoroczne smartfony będą dostępne w tych samych rozmiarach, co iPhone 12. Ważną nowością mogą być ekrany z wyższą częstotliwością odświeżania. Z pewnością producent pokusi się również o lepsze możliwości fotograficzne.Nazwa wrześniowego wydarzenia niewiele mówi, ale pojawił się domysły dotyczące grafiki zapowiadającej event. Ciemne tło może sugerować lepsze możliwości fotografowania w nocy, a rozświetlone logo, tryb Always On Display znany z wielu smartfonów z Androidem.Greg Joswiak, wiceprezesa Apple ds. globalnego marketingu, opublikował na Twitterze ciekawe wideo z logo Apple w trybie AR. Pod koniec animacji perspektywa przesuwa się w górę, co może sugerować funkcje związane z fotografowaniem nocnego nieba.14 września Apple zgodnie z oczekiwaniami ujawni kolejnego iPhone'a, wydaje się prawdopodobne, że firma podzieli się datą premiery iOS 15 . Kolejną nowością mogą być zegarki Watch Series 7.Fani Apple będą mogli śledzić transmisję online na stronie apple.com lub w aplikacji Apple TV.