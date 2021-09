Samsung: nowa generacja kart microSD i SD z serii PRO Plus i EVO Plus

Najnowsze karty pamięci typu microSD i SD z serii PRO Plus i EVO Plus.

microSD PRO Plus i EVO Plus

Samsung Electronics zaprezentował właśnie karty pamięci typu microSD i SD z serii PRO Plus i EVO Plus, stworzone dla profesjonalistów, entuzjastów fotografii, filmowców i twórców treści. Zoptymalizowane pod kątem użytku profesjonalnego karty pamięci Karty pamięci Samsung serii PRO Plus, zapewniają prędkość odczytu do 160 megabajtów na sekundę (MB/s) i zapisu do 120 MB/s1, pozwalając na płynne przechwytywanie treści w rozdzielczości 4K (UHD) i Full HD (FHD). Nośniki pamięci z serii EVO Plus oferują natomiast do 1,3 x wyższą wydajność niż ich poprzednia generacja, zapewniając transfer danych do 130 MB/s.Pamięci microSD PRO Plus i EVO Plus firmy Samsung obsługują klasę szybkości wideo V30 i klasę wydajności obsługi aplikacji A2, aby umożliwić przechwytywanie wysokiej jakości treści w szerokiej gamie aplikacji, od urządzeń mobilnych i kamer sportowych, po drony.Za sprawą 6-elementowej ochrony, nośniki pamięci Samsung microSD są odporne na wodę, ekstremalne temperatury, promieniowanie rentgenowskie, upadki i działanie magnesów. Karty pamięci Samsung microSD PRO Plus będą dostępne w pojemnościach 128 GB, 256 GB i 512 GB, a linia Samsung EVO Plus w pojemnościach od 64 GB do 512 GB.Pełnowymiarowe karty pamięci Samsung SD PRO Plus i EVO Plus zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby zarówno fotografów – hobbystów, profesjonalistów, jak i twórców innych treści.Karty pamięci SD najnowszej generacji są kompatybilne z różnymi urządzeniami, w tym lustrzankami cyfrowymi, aparatami bezlusterkowymi i kompaktowymi, kamerami oraz komputerami PC, co czyni z nich idealną opcję do tworzenia i przechowywania wysokiej jakości zdjęć oraz materiałów wideo.Karty pamięci Samsung SD PRO Plus i EVO Plus zapewniają 7-elementową ochronę przed wstrząsami, wodą, ekstremalnymi temperaturami, promieniowaniem rentgenowskim, zużyciem, upadkami i działaniem magnesów.Nowe pamięci SD obsługujące klasę wydajności V30 są idealne do rejestrowania treści w rozdzielczości 4K UHD i FHD oraz do płynnego odtwarzania i edycji filmów. Karty Samsung SD dostępne są w szerokiej gamie pojemności od 32 GB do 256 GB, a także w nowej pojemności 512 GB w linii PRO Plus.