Fiński startup Swappie sprzedający odnowione iPhone'y wchodzi do Polski

Polska stanowi 5. największy kraj w którym działa firma Swappie, po Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

Ceny odnowionych iPhone'ów

Swappie działa od pięciu lat i przez ten czas kupiło, odnowiło i sprzedało kilkaset tysięcy iPhone’ów. Fińska firma jest obecna na 15 rynkach europejskich, od teraz także w Polsce.Platforma odnawiania i sprzedaży smartfonów Swappie oferuje obecnie modele od iPhone 7 do iPhone 12. Oferuje jei zapewnia, że działają “jak nowe”. To efekt m.in. 52-stopniowej weryfikacji każdego telefonu, a w razie potrzeby naprawy i wymiany niezbędnych elementów. Cały proces odbywa się in-house, w centrum technologicznym Swappie w Helsinkach lub w Tallinie.Dostarczenie kurierem zamówienia w Polsce trwa 1-3 dni, każdy iPhone objęty jest 12- lub dodatkową 36-miesięczną gwarancją i podlega bezpłatnemu zwrotowi.Ile kosztują odnowione iPhone'y od Swappie? Wszystko zależy od modelu oraz stanu urządzenia. iPhone 7 32 GB w stanie "jak nowy" wyceniono na 679 zł. iPhone 11 64GB ("jak nowy") kosztuje 2229 zł, a iPhone'a 11 Pro 64GB ("jak nowy") wyceniono na 2929 zł. Warto zauważyć, że urządzenia w stanie "akceptowalnym" oraz "bardzo dobrym" są nawet kilkaset złotych tańsze.Obecnie Swappie zatrudnia 850 osób. Firmę wspierają potężne fundusze inwestycyjne, m.in. Tesi, Lifeline Ventures, Reaktor Ventures. Dotychczasowa kwota inwestycji w Swappie to 46,7 mln dolarów.