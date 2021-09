Nubia prezentuje nowy smartfon dla graczy. To prawdziwy potwór.

Model Red Magic 6S Pro oficjalnie.

Bez kompromisów

Źródło: Nubia



Wbudowany wyświetlacz 6,8” FHD + AMOLED ma proporcje 20:9 i rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli. Jego maksymalna jasność wynosi 700 nitów, a maksymalna częstotliwość odświeżania to aż 165 Hz. Nubia chwali się też, że w modelu zwiększono częstotliwość próbkowania dotykowego do 720 Hz, co zapewnia czas reakcji mniejszy niż 8 ms.



Wersja europejska bez 120 W

Red Magic 6S Pro jest wyposażony w baterię 5050 mAh i obsługuje ładowanie do 66 W. Niestety, w wersji dla Europy zabrakło ekstremalnie szybkiego systemu 120 W. Szkoda, bo potrafi on napełnić ogniwo od 0 do 100 % w mniej niż 20 minut.



Na plus należy zaliczyć obecność funkcji Charge Separation, która pozwala telefonowi pobierać energię bezpośrednio ze źródła zasilania, bez przechodzenia przez baterię. Ma to pomagać utrzymać telefon w niskiej temperaturze i poprawić ogólną żywotność baterii.





Źródło: Nubia



Port USB-C urządzenia obsługuje DisplayPort, co pozwala podłączyć monitor zewnętrzny, a na plus należy zaliczyć także obecność złącza słuchawkowego 3.5 mm. Warto wspomnieć, że 6S Pro obsługuje do 38% szybszy dwupasmowy tryb WIFI 6E.



Tradycyjnie, gracze będą mogli skorzystać z dodatkowych dedykowanych przycisków na bokach i tylnym panelu obudowy, które także zostały nieco ulepszone względem poprzednich generacji.



Ceny i dostępność

Red Magic 6S Pro będzie dostępny w sprzedaży od 27 września w dwóch konfiguracjach: 12/128 GB i 16/256 GB. Ceny zaczynają się od 599 euro, czyli około 2700 złotych. Smartfon ma pojawić się także w oficjalnej Polskiej dystrybucji.



Nubia zaprezentowała nowy smartfon dla graczy. Red Magic 6S Pro to urządzenie, które powinno przypaść do gustu swojej grupie docelowej - wygląda kosmicznie, jest ekstremalnie wydajne i wyposażone w technologie ulepszające doznania z mobilnej rozrywki.Każdy mobilny gracz w pierwszej kolejności zwraca uwagę na parametry odpowiadające za wydajność, a więc od nich zaczniemy. Pod obudową smartfona drzemie układ Snapdragon 888 Plus, w najlepszej wersji sparowany z 16 GB pamięci RAM. Taktowanie najmocniejszego rdzenia to aż 3 GHz, a za renderowanie grafiki odpowiada GPU Adreno 660.Zastosowany chipset to jednostka bardzo wydajna, jednak podatna na przegrzewanie się, dlatego producent postawił duży nacisk na system skutecznego chłodzenia. Według broszury reklamowej, wbudowany wentylator zwiększa objętość powietrza o 30%, ciśnienie powietrza o 35%, a jego maksymalna prędkość to 20000 obrotów na minutę. System chłodzenia zawiera podobno nowe materiały zmiennofazowe (PCM), które przechowują ciepło, a następnie powoli je uwalniają, w mało odczuwalny dla użytkownika sposób