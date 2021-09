realme GT Master Edition dostępny w Polsce. Wyborna promocja na start

Dobra wydajność i ciekawy design w niskiej cenie.

Płynne działanie dzięki dobrej specyfikacji

Zgodnie z zapowiedziami, marka Realme wprowadziła dziś na polski rynek smartfon realme GT Master Edition . Urządzenie aspiruje do tytułu najbardziej opłacalnego smartfona za ok. 1500 zł, a o tym, czy faktycznie tak jest dowiecie się z naszej premierowej recenzji Co ważne, nowy realme zadebiutował w Polsce w konkurencyjnej cenie. Kosztuje 1499 złotych za wersję 6/128 GB oraz 1799 złotych za model 8/256 GB. W dniachdostępna będzie w promocji startowej, za jedyneProducent przygotował trzy opcje kolorystyczne, w tym dość ciekawą – Voyager Grey, w której plecki smartfonu pokryte są wegańską skórą. Smartfon jest dostępny w największych sklepach z elektroniką użytkową: RTV Euro AGD, Media Expert, Neonet, x-kom, Komputronik, Morele, Empik oraz Sferis. Można go również nabyć w sieciach komórkowych T-Mobile oraz Play. Ofertę uzupełniają partnerskie sklepy internetowe: realmeshop.pl oraz sklep-realme.pl.Sercem modelu GT Master Edition jest, najnowszy ze średniopółkowych układów firmy Qualcomm. Wydajny, energooszczędny i wspierający łączność w standardzie 5G.Specyfikację uzupełnia wyświetlaczo przekątnej 6,4” (odświeżanie 120 Hz). Od strony fotograficznej realme GT Master Edition oferuje potrójny aparat główny 64 MP z modułem ultraszerokokątnym 8 MP oraz makro (2 MP). Zestaw ten uzupełnia wysokiej klasy przedni aparat selfie wykorzystujący 32 MP matrycę firmy Sony.Smartfon wspiera najszybszy standard ładowania oferowany przez realme –. Baterię o pojemności 4300 mAh można załadować od 0 do 100% w nieco ponad pół godziny.W modelu GT Master Edition nie zabrakło również modułu(płatności zbliżeniowe), bardzo szybkiego WiFi klasy 6 oraz wsparcia dla standardu dual SIM. Smaczkiem jest obecność– realme nie zapomniało o audiofilach preferujących klasyczne słuchawki przewodowe.Smartfon, zależnie od materiału wykorzystanego do jego wykończenia. Wymiary urządzenia to: 159,2 mm x 73,5 mm x 8.0/8,7 mm. Wariant Voyager Grey jest minimalnie cięższy, ale niezależnie od wersji realme GT Master Edition pozostaje bardzo kompaktowym smartfonem.Źródło: realme / wł.