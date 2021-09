15 perełek z AliExpress. Przydatne gadżety na każdą kieszeń

Cudeńka z AliExpress.



Przeglądając zasoby AliExpress, w gąszcz tysięcy produktów, można trafić na prawdziwe perełki. I nie mam tutaj na myśli smartfonów czy urządzeń popularnych marek, które można kupić w innych sklepach. Siłą napędową "ali" są właśnie niedrogie gadżety, najczęściej oferowane z opcją darmowej dostawy.



W naszym dzisiejszym zestawieniu znajdziecie 15 przydatnych przedmiotów w śmiesznie niskich cenach. Pamiętajcie, że do ceny doliczony jest już podatek VAT więc nie należy obawiać się dodatkowych kosztów w momencie, gdy przesyłka trafi do Polski.





1. Neonowa naklejki - mnóstwo wzorów

2. Świecący kabel z magnetyczną końcówką

3. Silikonowy organizer do kabli

4. Automatyczny dozownik pasty do zębów

5. Etui na karty płatnicze

6. Regulowany plastikowy pojemnik do przechowywania

7. Szczotka samochodowa

8. 1MORE ComfoBuds 2

9. Zaślepki do smartfonów

10. Etui typu Bubble Case

11. APEXEL 2w1 obiektyw do smartfonów

12. Metalowy stojak na tablet lub smartfon

13. Opaski do organizowania kabli

14. Inteligentne gniazdo Zigbee / WiFi

15. Miniaturowa ładowarka Baseus 20W

Świetny gadżet dla młodzieży i nie tylko. Sprzedawca oferuje szeroki wybór wzorów neonowych naklejek z wytrzymałego materiału PVC. 10 sztuk kupicie za mniej niż 8 zł.Z tym gadżetem z pewnością się wyróżnisz. Jeżeli twój pokój mieni się kolorami RGB, świecący kabel z magnetyczną końcówką będzie idealnym uzupełnieniem.Nie lubisz bałaganu? Chcesz zapanować nad ciągle plączącymi się kablami od ładowarek i innych sprzętów. Z pomocą przychodzi wygodny elastyczny organizer. 3 sztuki kupicie już za nieco ponad 6 zł.Obowiązkowy gadżet w łazience każdego geeka. Automatyczny dozownik pasty do zębów montowany na ścianie i łatwy w czyszczeniu doskonale spełnia swoje zadanie.Niewielkie etui chroniące karty płatnicze przed wykonywaniem płatności zbliżeniowych. Idealne do portfela.za 10 sztuk.Regulowany plastikowy pojemnik do przechowywania drobnych przedmiotów. Aż 28 slotów na biżuterię, śrubki i inne drobne akcesoria.Niezbędny gadżet w każdym aucie. Niewielka szczotka do czyszczenia kratek wentylacyjnych posiada też końcówkę z włosiem do precyzyjnego sprzątania zakamarków.Najnowsze, niedrogie słuchawki bezprzewodowe firmy 1MORE Model ComfoBuds 2 wyposażono w duże przetworniki 13,4 mm, łączność Bluetooth 5.2 oraz ochronę IPX5. Silikonowe końcówki douszne zapewniają całodzienny komfort.Nie chcesz, aby w złączu ładowania lub gnieździe słuchawkowym gromadził się kurz? Zainwestuj w dedykowane zaślepki.Zabawki typu Pop It są hitem tegorocznych wakacji i dokładnie ten sam motywy wykorzystują akcesoria do smartfonów Bubble Case. Etui dostępne dla iPhone'ów oraz innych smartfonów.Korzystając z tego gadżetu zwiększysz możliwości fotograficzne swojego smartfona. Zestaw zawiera 0.45X obiektyw szerokokątny + 12.5X obiektyw makro.Elegancki i solidnie wykonany stojak na biurko. Może posłużyć jako designerska podstawka pod smartfon bądź tablet.Ach, który to już raz te arcyprzydatne opaski do kabli na rzep goszczą w naszym zestawieniu... W ramach polecanej oferty do wyboru macie nie tylko różne długości, ale także kolory. Cena? Śmiesznie niska, zważywszy na to, jakie efekty daje ich zastosowanie.Chcesz stworzyć w swoim domu namiastkę smart home? Zacznij od inteligentnych gniazdek z łącznością Wi-Fi. Za pomocą tego gniazdka możesz nie tylko sterować dowolnym urządzeniem z poziomu smartfonu, ale i mierzyć pobór energii.Urządzenia i kable USB-C są obecnie bardzo powszechne więc ładowarki z tego typu złączem zyskują na popularności. Kompaktowa ładowarka Baseus 20W idealnie nadaje się w podróż.