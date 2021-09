Osobliwa naprawa Sony PS5. Zobacz jak wygląda konsola zasikana przez kota [wideo]

Tego chyba jeszcze nie widzieliście, korodujące wnętrze konsoli za sprawą zwierzęcych sików

Ciekawe wyjście z sytuacji, kiedy identycznej części zamiennej do PlayStation 5 brak

Somsiad poratuj, no konsolka nie działa

Sprzęt elektroniczny zazwyczaj uszkadza się po mocnym skoku napięcia w sieci, podskoczeniu temperatury do niebezpiecznego poziomu przy nieprawidłowo pracującym układzie chłodzenia, upuszczeniu… Jest wiele w miarę częstych i normalnych sytuacji, kiedy laptop lub konsola może wymagać naprawy. Ale co powiecie na dewastację Sony PlayStation 5 przez kota? I to nietypową.Zapewne pomyśleliście, że czworonóg chodził po stoliku na sprzęt RTV i zwyczajnie niechcący zrzucił japońską maszynkę do grania. Nic z tych rzeczy. Właściciel kieleckiego serwisu konsol i laptopów prowadzący na YouTube kanał pod nazwą VirtualFutureTV otrzymał tydzień temu zlecenie doprowadzenia do porządku PS5 po obsikaniu przez kota! Sam mam w domu dwa rude "miały", ale nigdy nie zalały mi żadnej elektroniki, ani czegokolwiek innego niż ściółki w kuwecie (no, może poza pojedynczym wyjątkiem, kiedy bawiliśmy się z jednym kotkiem, kiedy był jeszcze malutki). Zdziwienie właścicieli futrzaka pewnie też było duże.Szymon Byra posługujący się też pseudonimem Spox_2 przy pierwszych zewnętrznych oględzinach konsoli nie wykrył ogromnych śladów kociego moczu. PlayStation wyglądało całkiem zwyczajnie. Można by pomyśleć, że może kilka kropelek spadło na obudowę. Jednak im dalej w las, tym więcej ognisk korozji oraz patyny zapoczątkowanych przez koci żółty płyn. Przy okazji układ chłodzenia zdawał się częściowo zapchany sierścią zwierzęta (lub zwykłymi włosami czy niteczkami, ale w takim przypadku też stawiałbym na sierść). Miejsca, które zaczynały rdzewieć (sporo powierzchni na płycie głównej) zostały przemyte, a później oczyszczone z korozji specjalnym pędzlem z włókna szklanego, który ściera jedynie bardzo cienką warstwę materiału.Na szczęście żaden ważny element elektroniczny nie zaczął degradować i konsola byłaby już prawie pozbawiona usterki, gdyby nie nieco bardziej skorodowane gniazdo jednej z taśm i sama jej końcówka. Konektor został po prostu wymieniony, ale identycznej taśmy brakowało, więc po odcięciu nienadającej się już do niczego końcówki, Szymon zlutował i zabezpieczył tworząc z dwóch podobnych jedną. Można było to zrobić bardziej elegancko, ale przy niedostępności odpowiedniej części, nie było to wykonalne. Ważne, że zdało egzamin.Po tych zabiegach PlayStation 5 bez problemu odżyło. Mimo wszystko, to serwisowanie przeżycie, które zapewne utkwi w głowie na lata. Pomyślcie o tym jeszcze raz - konsola obsikana przez kota! I to centralnie do środka na płytę główną! Ktoś w komentarzach nawet się śmiał, że to improwizowane chłodzenie cieczą, kiedy kot zauważył, że PS5 się grzeje i spadają klatki.Jeśli jeszcze nie znacie kanału Szymona Byry, a jesteście fanami wspominanego już u nas przy okazji, to Spox_2 prezentuje bardzo podobne treści, choć specjalizuje się w konsolach. Daniel niedawno również prezentował serię wideo z konsolami, ale preferuje laptopy. Obaj twórcy, to niestroniący od żartów (np. swój mikroskop Szymon nazywa Minionkiem) i wstawiania memów sympatyczni serwisanci, którzy poza czystą naprawą i wariantem edukacyjnym swoich materiałów, także bawią i zwyczajnie umilą czas kolejnymi klipami na YouTube.Warto też wspomnieć o najnowszym dzisiejszym filmie, w którym Szymon poprawia gniazdo HDMI, które klientowi starał się naprawić sąsiad majsterkowicz. Ten mimo niewielkiego kosztu zamiennika, wyciągnął niepasujące HDMI (widać takie miał pod ręką) na pęku polutowanych przewodów daleko na zewnątrz obudowy, a konsola i tak dalej nie dawała obrazu.Źródło: VirtualFutureTV @ YouTube / Foto tytułowe: pixabay - Instalki.pl