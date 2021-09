Vivo zaprezentowało układ obrazowania Imaging Chip V1. Do czego służy?

"V1 to w pełni dostosowany do potrzeb klienta układ scalony przeznaczony do zastosowań związanych z obrazowaniem i wideo o najwyższej jakości wizualnej, będący kamieniem milowym w niezależnych pracach badawczo-rozwojowych i projektowaniu chipów. Zgodnie z projektem systemu obrazowania firmy vivo, układ V1 może lepiej spełniać potrzeby użytkowników dzięki optymalizacji możliwych zastosowań smartfonów, na przykład wyglądu interfejsu wizjera czy nagrywania wideo"

Partnerstwo vivo i ZEISS

Firma vivo zaprezentowała swój nowy, samodzielnie zaprojektowany Imaging Chip V1 podczas konferencji prasowej, która odbyła się w zeszłym tygodniu w Shenzhen w Chinach.Nad układem obrazowania V1 pracowało przez 24 miesiące ponad 300 pracowników działu badań i rozwoju oraz ekspertów z laboratorium obrazowania vivo.Patrząc w przyszłość, strategia vivo w zakresie wprowadzania innowacyjnych technologii przetwarzania obrazu (IP) na poziomie chipów będzie się koncentrować wokół czterech kierunków rozwoju: systemu obrazu, systemu operacyjnego, wzornictwa przemysłowego i wydajności.Zdaniem Hu Baishan, vivo rozważy opracowywanie układów scalonych z partnerami tylko wtedy, gdy na rynku zabraknie dostaw, które odpowiadałyby potrzebom produktowym i technicznym vivo, przy jednoczesnym wzroście popytu na w pełni dostosowane układy scalone wpisujące się w długoterminowe kierunki rozwoju vivo. Na razie firma skoncentruje swoje wysiłki na symulowaniu znanych potrzeb konsumentów poprzez projektowanie IP i opracowywanie innowacyjnych algorytmów przetwarzania obrazu, bez angażowania się w produkcję chipów., komentuje Hu Baishan, wiceprezes wykonawczy i dyrektor operacyjny vivo.System przetwarzania obrazu jest częścią strategicznych obszarów firmy. Od ponad pięciu lat vivo intensywnie inwestuje w tę dziedzinę, wprowadzając przy tym wiele przełomowych w branży rozwiązań, takich jak technologia stabilizacji gimbalem i Selfie Spotlight. W grudniu 2020 roku firmy vivo i ZEISS ogłosiły długoterminowe partnerstwo strategiczne w zakresie innowacji w obrazowaniu mobilnym. Obie firmy łączy ambicja przewidywania i spełniania oczekiwań najbardziej wymagających konsumentów, a także chęć przekraczania granic mobilnego obrazowania poprzez wspólne badania i rozwój w vivo ZEISS Imaging Lab.Partnerstwo vivo i ZEISS ma dwa wymiary, z których pierwszym jest linia produktów. Rezultaty wspólnych prac badawczo-rozwojowych i połączenia technologii obrazowania mobilnego ZEISS z wiodącą technologią smartfonów, algorytmami i możliwościami produkcyjnymi firmy vivo - takie jak styl portretowy Biotar - można poznać w serii X60 firmy vivo. Drugim wymiarem jest wspólna praca w zakresie kształtowania przyszłości mobilnego przetwarzania obrazu, poprzez rozwój profesjonalnych technologii fotograficznych i wideo na najwyższym poziomie.Źródło: vivo