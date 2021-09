Wiedźmińskie eliksiry dla każdego. Rusza współpraca OSHEE i CD PROJEKT RED

Nowa seria napojów.

Loteria z pulą 2000 nagród i start kampanii reklamowej

Łącznie świata gier i produktów spożywczych nie jest niczym nowym. Widzieliśmy już gamingowego burgera Predator czy napoje Sprite z brandingiem Cyberpunk 2077. Teraz przyszedł czas na kultowego Wiedźmina.OSHEE połączyło siły z CD PROJEKT RED, wprowadzając na rynek limitowaną serię napojów funkcjonalnych sygnowanych marką Wiedźmin. Co ważne, każdy z produktów będzie nawiązywać w swojej charakterystyce do postaci, artefaktów czy magii znanej z uniwersum, które zyskało miliony fanów na całym świecie.Napoje trafią na półki sklepowe już we wrześniu. Dodatkowo, wprowadzeniu unikatowych produktów OSHEE będzie towarzyszyć zaplanowana od października kampania outdoorowa i digitalowa, oraz loteria, w której do wygrania będzie ponad 2000 nagród.Serię napojów tworzą między innymi „Jaskółka”, „Zamieć” i „Kot” – inspirowane eliksirami, które w świecie Wiedźmina przyspieszały regenerację, poprawiały refleks i pozwalały widzieć w ciemnościach. Do stworzenia napoju witaminowego o smaku bzu i agrestu inspirację stanowiła czarodziejka Yennefer, która charakteryzuje się zarówno fiołkowym kolorem oczu oraz wyjątkowym zapachem ulubionych perfum.Na etykietach napojów nie zabraknie też innych bohaterów znanych z serii gier o Wiedźminie. Postać Geralta z Rivii znajdziemy na napoju izotonicznym oraz batonie energetycznym. Z kolei na butelkach energy water pojawią się Ciri oraz Eredin – Król Dzikiego Gonu. Wszystkie wymienione produkty będą miały esencjonalne, „gęste” smaki, kojarzone z krwistym granatem oraz soczyście czerwoną pomarańczą.Dedykowana loteria, która towarzyszy kampanii, z pewnością ucieszy wszystkich graczy, przemierzających uniwersum Wiedźmina.Aby wziąć w niej udział, wystarczy zachować paragon zakupu w przypadku Energy Drinków lub znaleźć kod pod etykietą napojów izotonicznych i napojów witaminowych. Od 1 września do 31 grudnia 2021 będzie można wygrać ponad 2000 nagród. Wśród nich 400 kodów na grę „Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku”, 400 kodów zniżkowych w wysokości 20 zł przy zakupach powyżej 100 zł, do wydania w oficjalnym sklepie CD PROJEKT RED GEAR, 400 voucherów na internetowy koncert z muzyką z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” oraz 1000 zestawów gadżetów od OSHEE.Źródło: informacja prasowa