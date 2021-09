MediaTek utrzymuje pozycję lidera na globalnym rynku procesorów mobilnych

Przewaga nad Apple i nie tylko.

Udział w globalnym rynku chipsetów do smartfonów (I kw. 2020 – II kw. 2021)

W sieci pojawił się najnowszy raport CounterPoint Research dotyczący rynku procesorów dla urządzeń mobilnych w II kwartale 2021 roku. Zmiany nie są znaczące, a pozycję lidera utrzymał tajwański .Na rynku rządzą tak naprawdę 3 firmy, które zagarniają większość rynku. To wspomniany już MediaTek, Qualcomm oraz Apple. Liczy się również Samsung, który posiada przewagę nad Unisoc i Huawei.W omawianym okresie MediaTek miał 38% rynku znacząco umacniając swoją pozycję. Jeszcze w I kwartale 2020 r. firma przegrywała z Qualcomm'em dostarczając 24% procesorów. Dobra pozycja tajwańskiej firmy wynika z popularności układów Dimensity 700 5G oraz tańszych jednostek Helio P35 i G80 wspierających łączność LTE.W 2 kwartale 2021 roku zyskał również Qualcomm zwiększając swoje udziały do 32%. Według analityków, to zasługa dobrej pozycji na rynku procesorów 5G z wyższej półki. Dane z rynku wskazują na spadające znaczenie Samsunga.