W Japonii stanął automat z procesorami. Kusi pudełkami niezłych Ryzenów, ale jest haczyk

Kup pan los na losowanie Ryzena

Nabywanie procesorów z dreszczykiem emocji jako nietypowa zabawa

Automaty różnego typu są najbardziej rozpowszechnione w Japonii. I nie jest to nieco wyższy poziom niż w naszym rejonie geograficznym, a zupełna przepaść. Zarówno maszyny służące do gier wideo jak i różnorakie loteryjno-hazardowe można spotkać wszędzie, a ich popularność jest ogromna, szczególnie wyjątkowo kojarzonego z krajem kwitnącej wiśni pachinko. Co jednak powiecie, na automat z komputerowymi procesorami?Na pierwszy rzut oka, to zwykły dystrybutor jak napojów czy przekąsek, ale z bardzo nietypowym towarem. To tylko pozory, bo tak naprawdę mamy do czynienia ze swoistą loterią. W maszynie nie da się ot tak kupić dobrze widocznych przez szybę pudełek z AMD Ryzenami Zen 3 i Zen 2. W istocie ich wnętrze najczęściej obfituje w o wiele starsze i słabsze układy AMD lub Intela. Można znaleźć bardziej leciwe Pentiumy, Celerony czy Athlony, nierzadko w pakietach, nawet nie pojedynczo. Co nie znaczy, że np. jednostek AMD w architekturze Zen 2 nie ma. Po prostu bardzo ciężko się na nie natknąć, a to dokładnie odpowiada mechanizmowi loterii.Należy wykupić bilet za 1000 jenów (około 35 złotych), który uprawnia nas do wskazania jednego pudełka. Kiedy już wypadnie z maszyny wprost w nasze ręce, może w nim być np. AMD Ryzen 7 1700, ale też kilka niewiele wartych stareńkich jednordzeniowych Celeronów, co jest o wiele bardziej prawdopodobną opcją. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Podobno szansa na wylosowanie procesora typu AMD Zen 2 są jak 1 do 30. Nieduże, ale to wciąż mamy lepszy przelicznika niż chociażby wysoka nagroda w popularnym Lotto. Poza tym każdy los tak naprawdę wygrywa! Nie ma pustych pudełek. Choć pewnie niektórzy woleli by mieć ładne gołe kartoniki po AMD niż późniejszy kłopot z pakietem starych procesorów.Opłacalność z punktu widzenia klienta, to po prostu loteria. Ale trzeba przyznać, że pomysł na rozładowanie zalegających starszych zapasów procesorów jest wyśmienity. A przy okazji to niezła loteryjna zabawa (o ile ktoś lubi taką rozrywkę) przy zupełnie nietypowych fantach - jeśli potraktujemy to czysto rozrywkowo, a nie jako inwestycję w tani ciekawy procesor, bo szanse na takowy są niewielkie.Źródło i foto: Źródło i foto: かのう/ Tomshardware