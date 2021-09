Neonet mocno przecenia Amazfit Band 5. W tej cenie to najbardziej opłacalna opaska

Świetna promocja.

Amazfit Band 5 - mnóstwo funkcji w małej opasce

Amazfit Band 5 to opaska sportowa, która zadebiutowała w ubiegłym roku i stanowiła ciekawą alternatywę dla Mi Band 5 od Xiaomi. Sprzęt nadal jest w sprzedaży, również u polskich dystrybutorów.W sklepie internetowym Neonet właśnie pojawiła się świetna okazja - opaska Amazfit Band 5 przeceniona została z 99 zł na 80,49 zł . W tej cenie nie znajdziecie ciekawszego sprzętu.Na początek rozwiejemy wątpliwości - Amazfit Band 5 posiada menu w języku polskim. Amazfit Band 5 bardzo przypomina opaskę Xiaomi Mi Band 5. I nie ma w tym nic dziwnego – to w zasadzie taka sama konstrukcja. Jedyne różnice to dodana obsługa asystenta głosowego Alexa i, dzięki której opaska zyskała możliwość mierzenia natężenia tlenu we krwi.Dodatkowo opaska wyposażona została w obsługę asystenta głosowego Alexa oraz oczywiście wbudowany mikrofon. Poza tym Amazfit Band 5 nie różni się od swojego brata z portfolio Xiaomi. Dalej mamy do czynienia z ekranem AMOLED 1,1 cala o rozdzielczości 126 x 294 pikseli, funkcją powiadomień i asystenta sportowego z 11 trybami. Opaska potrafi ponadto monitorować jakość snu, miesiączkę czy poziom stresu. Ponadto w oprogramowaniu znajdziemy ćwiczenia oddechowe i możliwość sterowania muzyką odtwarzaną na smartfonie.Amazfit Band 5, podobnie jak wymieniony Mi Band, zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 125 mAh. Ma wystarczyć na 15 dni pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. Oczywiście sprzęt jest wodoodporny do 5 ATM.Zainteresowanych odsyłamy do oferty: Amazfit Band 5 za 80,49 zł Źródło: Neonet