Microsoft ogłasza konferencję. Zobaczymy laptopa i nowy smartfon

Mowa o nowym Surface Booku i Surface Duo 2

Źródło: Microsoft



Co jeszcze wiemy?

Jeśli chodzi o Surface Booka, jest niemal pewne, że będzie oparty o najnowsze procesory Intel Tiger Lake i AMD Ryzen 5. Będzie dotyczyło to także Surface Pro 8, jeśli zostanie zaprezentowany. Oba urządzenia mają cechować się unowocześnionym wyglądem, co oznacza zmniejszenie ramek dookoła ekranu, odchudzenie konstrukcji i dodanie większej ilości zaokrągleń.



Windows 11 wprowadzi wsparcie dla dynamicznej częstotliwości odświeżania, co Microsoft może też wykorzystać w przypadku nowych urządzeń, dodając obsługę 90 lub 120 Hz. Pojawiły się również głosy, że korporacja z Redmond nie będzie już oferowała komputerów z pamięcią RAM mniejszą niż 8 GB, co oznaczałoby brak najtańszej opcji 4 GB.



Smartfon Surface Duo 2 ma z kolei zostać wyposażony w aparat z prawdziwego zdarzenia z trzema obiektywami i procesor Snapdragon 888 z 5G. Pamięć RAM ma mieć pojemność 8 GB, a na pokładzie będzie pracował Android 11 z nową generacją nakładki Microsoft Launcher.



Źródło:



Jeśli chodzi o software Microsoftu, wiemy już, że najnowsze dziecko, czyli Windows 11, zadebiutuje oficjalnie 5 października . W celu zapewnienia najlepszych możliwych wrażeń, dobrze byłoby, gdyby w momencie premiery systemu, można było go pokazać na jakimś świeżym sprzęcie własnej marki. Tak też zapewne pomyśleli włodarze korporacji, bo właśnie ogłosili plan zaprezentowania nowych urządzeń kilka dni wcześniej.Na profilach Microsoftu w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie pojawiło się zaproszenie na wydarzenie, które odbędzie się 22 września. W samej zapowiedzi nie ma żadnych szczegółów dotyczących tego, co dokładnie zobaczymy, ale wszystko wskazuje, że będzie to Surface Book 4 i Surface Duo 2. Nie można wykluczyć też prezentacji nowej generacji Surface’a Pro, szczególnie, że wskazuje na to kształt sprzętu widocznego na zajawce.