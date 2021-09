HAMMER Blade 5G w przedsprzedaży z gratisami o wartości 550 zł

Rusza przedsprzedaż HAMMER Blade 5G.

Przedsprzedaż z gratisami

Najnowsze urządzenie polskiej marki HAMMER , które swoją prapremierę miało na targach MWC w Barcelonie, jest już dostępne w przedsprzedaży z prezentami wartymi 550 zł. W efekcie, zamawiając teraz Blade’a 5G, który wyrasta na nowego flagowca marki, można zgarnąć zegarek HAMMER Watch oraz kartę Sodexo o wartości 200 zł.Omawiany model posiada ekran 6,3” FHD+ IPS o panoramicznych proporcjach 20:9, które chroni szkło Gorilla Glass 5. Producent utrzymał w modelu stylistykę znaną dotychczasowym użytkownikom linii Athlete, stąd jest on całkiem zgrabny jak na smartfon z kategorii ruggedphone. Ponadto, tak jak pozostałe urządzenia z tej serii, nowa propozycja również posiada certyfikat militarny MIL-STD-810G i spełnia normy IK07 oraz IP69 potwierdzające jego wysoką wytrzymałość na wstrząsy, wodę oraz pył.Na pokładzie znajdziemy 8-rdzeniowy procesor MediaTek 5G Dimensity 720 i 6GB RAM, NFC oraz baterię 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania. Za zdjęcia odpowiada przedni aparat 16 Mpx oraz główny obiektyw 48Mpx, który może pochwalić się przysłoną f/1.8, a dodatkowe to: obiektyw 20 Mpx do robienia zdjęć w trybie nocnym oraz obiektyw szerokokątny 13 Mpx do zdjęć panoramicznych.Poza NFC i eSIM, HAMMER Blade 5G oferuje też Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 GHz, czytnik linii papilarnych oraz wodoodporne złącze USB-C 3.0. Do dyspozycji użytkowników jest także 128 GB pamięci wewnętrznej na multimedia. HAMMER pracuje pod kontrolą czystego systemu Android 11 z certyfikatem GMS.Od 31 sierpnia br. HAMMER Blade 5G jest dostępny w przedsprzedaży. Osoby zamawiające model już teraz otrzymają prezenty o łącznej wartości 550 zł. Są to pasujący stylistyką do urządzenia zegarek HAMMER Watch (349 zł) oraz karta Sodexo o wartości 200 zł na dowolne zakupy.