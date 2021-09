Technologia firmy Qualcomm zapewni dźwięk o jakości płyt CD dla słuchawek bezprzewodowych

Przełom?

Serwisy oferujące strumieniowe przesyłanie muzyki implementują często bezstratną jakość dźwięku. Aby cieszyć się topową jakością trzeba jednak posiadać odpowiedni sprzęt audio. Qualcomm ogłosił właśnie, że ​​posiada rozwiązanie dzięki któremu będzie można bezprzewodowo przesyłać dźwięk w jakości znanej z nośników CD. Zapowiada się zatem prawdziwy przełom.Technologia(który jest technicznie rozszerzeniem aptX Adaptive) będzie w stanie przesyłać bezstratny dźwięk w jakości CD przez Bluetooth (16-bitowy / 44,1 kHz). Wszystko wskazuje na to, że pierwsze urządzenia z nową technologią będą dostępne dla konsumentów na początku 2022 roku.aptX Lossless jest częścią programu, który opiera się na całym łańcuchu sprzętowym, aby uzyskać optymalną wydajność. Oznacza to, że do nowego standardu trzeba będzie dostosować smartfony z Androidem, jak i słuchawki bezprzewodowe.Co ciekawe, Qualcomm zdołał prześcignąć Sony LDAC pod względem przepustowości: aptX Lossless może osiągnąć do 1Mbps w porównaniu z pułapem LDAC wynoszącym 990kbps.Technologia zaprezentowana przez Qualcomm to doskonałe wieści dla użytkowników serwisów takich jak TIDAL , gdzie dostępna jest bogata oferta audio w bezstratnej jakości.Źródło: Qualcomm