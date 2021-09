Gamingowy głośnik LG UltraGear GP9 z RGB w formie zaawansowanego soundbaru

Gamingowy agresywny styl z RGB wpisuje się w modę sprzętów dla graczy / Foto: LG

Wszechstronne podłączenie i wysoka jakość dźwięku Hi-Res Audio w LG UltraGear GP9

Ponadto w LG GP9 można ustawić dwa tryby Game Genre Optimizer. W profilu FPS zostaną wzmocnione detale, a dźwięki staną się bardziej słyszalne w odniesieniu do danego kierunku, z którego pochodzą. Tryb RTS doda autentyczne mocniejsze wrażenie przestrzeni, co sprawdzi się dobrze także np. przy tytułach wyścigowych. Jeśli podepniemy słuchawki poprzez złącze minijack, to LG GP9 wygeneruje wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 dzięki obsłudze DTS:X.To coś więcej niż soundbar. Pod pewnymi względami LG UltraGear GP9 bliżej do głośnika Bluetooth. Model ten został zaopatrzony w zestaw mikrofonów z funkcją voice chat, która korzysta z opracowanego przez LG algorytmu eliminacji echa i dźwięków otoczenia. Spokojnie można go postawić naprzeciwko siebie zaraz pod monitorem lub telewizorem i dobrze sprawdzi się także jako gamingowy zestaw głośnomówiący do voice chatu w grach lub po prostu komunikatorach. Aby skorzystać ze wszystkich możliwości, najlepiej podłączyć GP9 do PC za pomocą jego gniazda USB-C, w zasadzie można go traktować jako osobną kartę dźwiękową z budowanymi głośnikami i dodatkowym wyjściem minijack.