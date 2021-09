Telewizory Philips z linii OLED+ z procesorem Philips P5 Intelligent Dual Picture Engine piątej generacji

Nowe telewizory Philips OLED+986 oraz Philips OLED+936 z dźwiękiem od Bowers & Wilkins.

Philips ogłosił, że ulepszony procesor trafi do telewizorów z linii OLED+ mających swoją premierę w 2021 roku. Nowy dwuchipowy procesorposiada dedykowany układ SI, dzięki czemu zdecydowanie lepiej wykorzystuje możliwości i wydajność sztucznej inteligencji, co przekłada się na wyraźnie wyższą jakość obrazu.Philips P5 piątej generacji oferuje wsparcie technologiioraz ulepszoną funkcję. Według producenta, funkcja AI Smart Bit Enhancement 2.0 rozwiązuje problem utraty szczegółów przy usuwaniu bandingu w przypadku materiałów źródłowych słabej jakości. Dzięki zastosowaniu dodatkowej mocy obliczeniowej dedykowanego układu SI system może rozszerzyć 8-bitowy obraz wideo do niemal 14-bitowego przy jednoczesnym zachowaniu precyzji w obszarach, w których występuje banding. W efekcie otrzymujemy płynniejszą gradację bez utraty szczegółów w innych częściach obrazu.Z kolei funkcjazamiast jednego poziomu ostrości na całym ekranie stosuje jej miejscowe zwiększenie i różne ustawienia w obrębie kadru, aby zapewnić optymalną ostrość wyświetlanego obrazu jako całości.Możliwości udoskonalonego systemu SI wykorzystuje również zoptymalizowana wersja technologii, która teraz przekształca treści źródłowe SDR w obraz zbliżony do HDR z ostrością zwiększoną o 30%. Taki zabieg jest możliwy dzięki nowej funkcji wykrywania i wzmacniania podświetlenia, która w połączeniu z systemami podwyższania kontrastu tworzy obraz bardziej realistyczny i szczegółowy, z większym wrażeniem głębi, dzięki czemu kadry naprawdę ożywają.

Philips OLED+986

Nadchodzi Philips OLED+986 i Philips OLED+936

Kolejne rozwiązanie to funkcja, która wykrywa rodzaj odtwarzanych treści i w przypadku filmu procesor automatycznie proponuje przełączenie się w tryb Filmmaker lub tryb kina domowego. Z kolei technologia Ambient Intelligence koordynuje działanie czujnika światła i pozwala na optymalizację kontrastu obrazu w jakości SD lub HDR odpowiednio do natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, oferując lepszą jakość HDR dla HLG, HDR10 i HDR10+. Takie połączenie może jeszcze bardziej wzbogacić treści Dolby Vision, gdy używany jest specjalny tryb Dolby Bright.Nowe telewizory OLED+ oprócz zgodności z HLG, HDR10 i HDR10+ obsługują również technologię HDR10+ Adaptive, która łączy dynamiczne metadane HDR10+ z informacjami o oświetleniu w otoczeniu w czasie rzeczywistym, aby automatycznie zoptymalizować poziom jasności do natężenia światła i w słonecznych pomieszczeniach zwiększyć szczegółowość ciemnych scen.Oba modele, które swoją premierę rynkową będą miały jeszcze w tym roku, wyposażono w najnowsze panele OLED, które zapewniają wyższą o 20% jasność szczytową i większe kąty widzenia. Uzupełnieniem lepszej jakości obrazu, który generuje udoskonalony procesor Philips P5, jest czterostronna technologia Ambilight zapewniająca bardziej wciągające wrażenia wizualne.Dodatkowo wspomniane modele są wyposażone w unikalne rozwiązanie zapobiegające wypalaniu matrycy, które wykorzystuje zaawansowaną funkcję wykrywania logo poprzez monitorowanie siatki. W przypadku statycznych elementów procesor stopniowo zmniejsza intensywność lokalnego podświetlenia w tym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia matrycy, a wszystko to bez wpływu na obraz w innych częściach ekranu. Technologia ta rozwiązuje problem wypalenia w przypadku 95% statycznych elementów, jak na przykład logo stacji czy fragmenty grafiki w grach.Nowością na rok 2021 jest także funkcja, która zapewnia subtelne, ale bardzo realistyczne przejścia między obrazami, zwiększoną ostrość oraz zapobiega migotaniu na dużej powierzchni dzięki pracy z częstotliwością 100 Hz. Funkcja ta pozwala ponadto na wyeliminowanie wrażenia „blurringu” i zapewnia płynne przejścia pomiędzy obrazami oraz ostrość szybko poruszających się obiektów poprzez wstawianie dodatkowych czarnych lub ciemnych klatek obrazu w 120Hz (Black Frame Insertion) oraz stałe nadpisywanie obrazu linijka po linijce. Użytkownicy mogą wybierać spośród czterech trybów FMC: Off, MIN, MID lub MAX.Modele Philips OLED+ 936 i Philips OLED+986 przypadną do gustu również graczom, dzięki wsparciu HDMI 2.1 z eARC, VRR dla treści 4K od 48Hz do 120Hz z imponującą szybkością 48Gbps (444, 12 bit). Oprócz trybu Auto Latency Mode znanego z poprzednich generacji dostępne są także ustawienia Freesync Premium i Auto Game. Opóźnienie wynosi zaledwie 11 ms i jest jednym z najniższych wyników wśród telewizorów OLED.Oznaczenie Calman Ready informuje, że użytkownicy mogą skorzystać z łatwej i automatycznej kalibracji na profesjonalnym poziomie, która pozwala na precyzyjne ustawienie kolorystyki obrazu zgodnie z przyjętymi standardami branżowymi.Źródło: Philips