Apple Watch zaoferuje nowe funkcje zdrowotne. Na co możemy liczyć?

Apple Watch z termometrem i pomiarem ciśnienia krwi?





fot. Apple

Nowy raport Wall Street Journal zdradza, iż Apple planuje dodać do swojego inteligentnego zegarka termometr oraz możliwość aktywnego monitorowania ciśnienia krwi. Źródła, z których pochodzi ta informacja mają być zaznajomione z planami amerykańskiego producenta bazującymi na wewnętrznych dokumentach Apple.Jeśli faktycznie tak jest, to może szykować się nam prawdziwy hit.Źródła, które zwiastują nowe rewelacje w Apple Watch Series 7 twierdzą, iż Apple planuje dodać szereg istotnych funkcjonalności powiązanych ze zdrowiem. Większość z nich miałaby się nie pojawić wcześniej niż w 2022 roku. Co by się faktycznie zgadzało. Już wcześniej do sieci przedostawały się informacje na temat tego, iż firma Tima Cooka pracuje nad nowościami związanymi ze zdrowiem - w tle rozwijana jest między innymi możliwość monitorowania poziomu cukru bezpośrednio z samego nadgarstka.W przeciwieństwie do popularnych metod pomiaru ciśnienia krwi za pomocą nadmuchiwanego mankietu wokół ramienia, zegarek Apple Watch miałby to robić stricte przy pomocy wbudowanych czujników. Użytkownik mógłby także podejrzeć, jak dokładnie zmienia się jego ciśnienie krwi, ale bez możliwości uzyskania pomiaru wyjściowego. Wall Street Journal donosi, iż niektórzy pracownicy Apple mieli zadawać przełożonym pytania o sens implementowania takiej funkcji do zegarka. Czy będziemy mieć do czynienia tylko z samym “marketingiem”, a nie realnie przydatną nowością? To również prawdopodobne.Warto pamiętać, aby wszystkie z nowych informacji traktować z przymrużeniem oka. Apple nigdy nie informuje o nowościach rozwijanych w tle i zazwyczaj dowiadujemy się o nich na chwilę przed premierą lub podczas samej prezentacji urządzenia.Póki co musimy przygotować się na Apple Watch Series 7. Dzięki renderom CAD , które również wyciekły do sieci mamy coraz większe pojęcia na temat tego, jak ten smartwatch będzie wyglądać.Źródło: WSJ / fot. Brandon Romanchuk - Unsplash.com