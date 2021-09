Jabra prezentuje przełomowe rozwiązania słuchawek Elite TrueWireless

Do dyspozycji użytkowników oddano też m.in. regulowaną aktywną opcję redukcji szumów ANC, personalizowane profile audio. Model Elite 7 Pro jest o 16 proc. mniejszy niż bardzo popularny i lubiany starszy Jabra Elite 75t. Wbudowane baterie zapewniają 9 godzin pracy z włączoną redukcją dźwięków otoczenia ANC i aż 35 godzin korzystając z dostarczania energii z etui. Szybkie ładowanie pozwala na podłączenie zasilania na 5 minut, aby cieszyć się 1,2 godzinnym działaniem Jabra Elite 7 Pro. Słuchawki Elite 7 Pro są dostępne z wbudowaną Alexą i współpracują z Siri oraz Asystenta Google. Są też odporne na wodę i pył zgodnie z normą IP57 i obsługują Bluetooth 5.2. Producent wycenił Jabra Elite 7 Pro na 799 złotych.Jako kolejny model z rodziny Elite 7, Jabra Elite 7 Active także obsługują nową technologię MultiSensor Voice z przewodnictwem kostnym. "Wersja Active oferuje takie same, najwyższej jakości funkcje co Elite 7 Pro, z czterema wbudowanymi mikrofonami do technologii połączeń oraz dodatkowymi dwoma do personalizacji i regulowanej funkcji ANC." Dodatkowo producent skupił się w nich na aspektach ważnych dla osób ceniących sport i aktywny tryb życia.

Jabra Elite 3 / Foto: Jabra

Opcja dla oszczędnych. Jabra Elite 2 to najniższy poziom cenowy wśród dokanałowych modeli Jabra

Jak podaje Jabra, Elite 3 zapewniają też bardzo dobrą izolację hałasu wzbogaconą o możliwość nasłuchiwania dźwięków otoczenia dzięki funkcji HearThrough. Wbudowane akumulatory mają wystarczyć na 7 godzin działania, a po doładowaniu w etui nawet na 28 godzin, więc nawet sporej liczby dni. No chyba, że ktoś chce używać słuchawek dosłownie 24 godziny na dobę. Raczej nie ma taki osób, ale firma zapewnia, że "słuchawki Elite 3 doskonale dopasowują się do ucha i można je nosić cały dzień." Do sprzedaży trafiły warianty w kolorach: ciemnoszarym, granatowym, liliowym i jasnobeżowym. Ich sugerowana cena, to 319 złotych.Jeśli nieco ponad 300 złotych, to wciąż dla was za dużo, nie ma powodu do zmartwienia. Jabra przygotowała też model Elite 2 z 6-milimetrowymi przetwornikami oraz 2 mikrofonami. Jak możemy przeczytać - "Słuchawki douszne Jabra Elite 2 mają funkcje korekcji dźwięku oraz izolacji hałasu i technologię Qualcomm aptXTM HD. Jabra Elite 2 wyróżniają się jednak nie tylko dźwiękiem - zachowują też bezkompromisowo charakterystyczny design marki Jabra zapewniający najwyższy w tej klasie komfort i całodzienne dopasowanie."