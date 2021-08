Google kpi z Apple w 2-minutowym spocie zachwalającym gniazdo słuchawkowe

Wyszło... nieźle.



Rywalizacja Androida i iOS przekłada się na bezpośrednie konkurowanie firm Google oraz Apple w świecie smartfonów. Firma z Cupertino ma swoje popularne iPhone'y natomiast producent z Mountain View może poszczycić się dość niszowymi flagowcami Pixel, sprzedawanymi wyłącznie w wybranych krajach. Google chce, aby Pixele były wzorcowymi telefonami z Androidem, więc nic dziwnego, że rywala upatruje sobie właśnie w Apple. W swoim najnowszym spocie reklamowym (?) internetowy gigant podśmiewa się z Apple materiałem wystylizowanym tak, jakby za jego prezentację odpowiadał Jonathan Paul Ive – Główny Projektant tej marki.



Google zachwala Pixela 5a, kpi z Apple i strzela sobie w stopę

Kilka dni temu do sprzedaży trafił tańszy z flagowców Google, czyli Pixel 5A z 5G. W związku z tych producent opublikował w sieci dwuminutowe nagranie, w którym chwali się "najważniejszą" cechą urządzenia. Nie jest to ani ekran, ani obudowa z certyfikacją IP67, ani nawet najpojemniejszy z do tej pory stosowanych akumulatorów. Jest nią... złącze audio jack 3.5 mm, a sposób, w jaki Google się nim zachwyca przypomina jak żyw monologi Ive'a.



Prawdopodobnie nigdy nie widzieliście takiego filmu o tak trywialnej rzeczy jak gniazdo słuchawkowe. Reklama wykorzystuje materiał z dokowania do stacji kosmicznej tylko po to, aby podkreślić "satysfakcjonujące uczucie kliknięcia", które towarzyszy podłączeniu słuchawek do najnowszego telefonu Google. Firma przy tym w sposób naprawdę wysublimowany akcentuje to, że w gniazdo z "radością w swoim wnętrzu powita wtyczki TRS oraz TRSS".



"Nazywanie tego doskonale symetrycznego, technologicznego cudu "gniazdem słuchawkowym" może wydawać się niedopowiedzeniem... ale technicznie rzecz biorąc tak właśnie ono się nazywa, więc... w porządku. Uważajcie! Oto, GNIAZDO SŁUCHAWKOWE w Google Pixel 5a z 5G" - słyszymy. Google celebruje tym samym "odkrycia koła na nowo", czyli robi dokładnie to, co Apple konsekwentnie czyni przy premierze każdej nowej generacji smartfonów iPhone z podobnymi funkcjami od dłuższego czasu obecnymi w smartfonach z Androidem.







A dlaczego napisałem o strzelaniu sobie w stopę? Cóż, Google Pixel 6 nie będzie miał gniazda jack 3.5 mm. Kurtyna.



Źródło: Google