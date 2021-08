Wiemy coraz więcej o Xiaomi 12. Może mieć nietypowy aparat

Będzie ulepszoną wersją tego z Mi 11 Ultra.

Źródło: Xiaomi



Reszta specyfikacji nie zostaje w tyle

Xiaomi 12 będzie napędzany przez najnowszy procesor Snapdragon 898 , z częstotliwością taktowania głównego rdzenia na poziomie 3,09 GHz, a pozostałych od 1.8 do 2,4 GHz. Układ na zapewniać nie tylko wyższą wydajność na co dzień, ale też większe możliwości graficzne (nowe GPU) i optymalizację zużycia energii.Przecieki wspominają też o ekranie z adaptacyjnym odświeżaniem, od 1 do 120 Hz, a przednia kamera zostanie schowana pod ekranem, tak jak w Mi 11 Ultra.Bardzo prawdopodobne, że Xiaomi 12 zadebiutuje z EMUI 13 i Androidem 12 od nowości.Kiedy premiera? Nie znamy jeszcze dokładnej daty, ale wstępnie mówi się o grudniu tego rokuŹródło: Phonearena / fot. tyt. Xiaomi

Xiaomi 12 zbliża się wielkimi krokami, a im bliżej premiery, tym w sieci pojawia się więcej informacji na jego temat. Na dzień dzisiejszy wiemy już całkiem sporo i bez wątpienia - jest na co czekać.Według ostatnich przecieków opublikowanych na chińskim portalu społecznościowym Weibo, flagowiec ma być wyposażony w nowo opracowany układ aparatów, technicznie bardzo podobny do tego z modelu Mi 11 Ultra. W jego skład mają wchodzić trzy jednostki: jedna główna, jedna z obiektywem ultraszerokokątnym oraz jedna z teleobiektywem zapewniającym 5-krotne zbliżenie optyczne. Co najciekawsze, wszystkie będą miały sensor 50 MP.Xiaomi współpracuje z Samsungiem, jeśli chodzi o technologię fotograficzną, dlatego można spodziewac się, że przynajmniej jeden z aparatów (najpewniej główny), będzie bazował na topowym sensorze ISOCELL GN2.Wcześniej pojawiały się także doniesienia o tym, że 12 będzie miała 200-megapikslowy aparat, co jest jednak mało prawdopodobne. Ewentualnie, istnieje możliwość, że w tak dużą matrycę zostanie wyposażona tylko wersja Pro/Ultra, podczas gdy regularny model zostanie uzbrojony we wspomniany wyżej sensor 50 MP.