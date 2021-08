X-Kom anuluje zamówienia. Po roku od kupna RTX 3070 i zapłaty proponuje RTX 3060

Po częściowej odwilży w kiepskiej sytuacji na rynku kart graficznych, ceny niestety przestały spadać i wciąż są znacznie wyższe, niż początkowe sugerowane przez producentów stawki. Niedawne słowa prezesa Nvidii sugerują, że wysokie ceny i zbyt niska podaż GPU utrzymają się nawet w 2022 roku. To wszystko nie napawa optymizmem graczy. Ale jest też część entuzjastów komputerów, która kupiła i od razu opłaciła swoje zamówienia modeli z rodziny RTX 3000 już w 2020 roku i wciąż czeka na ich realizację.



Długie kolejki na zamówienia kart graficznych w X-Kom z 2020 roku, wciąż nie są rozładowane

Jeśli wstrzeliliśmy się w okienko akceptowalnych cen, które nie utrzymywały się aż tak długo po premierze RTX 3080, RTX 3090 i RTX 3070 w zeszłym roku, to możemy tylko się cieszyć. Szczególnie, jeśli otrzymaliśmy zamówienie. Swojego czasu było całkiem głośno o sytuacji sklepu X-Kom, który przyjmował do pewnego momentu bez limitu zamówienia na karty graficzne, mimo że nie miał ich fizycznie na stanie. Normalnie nie jest to wielki problem, ale okoliczności były i wciąż są specyficzne.



X-Kom poinformował o problemach z zamówieniami kart graficznych jeszcze w 2020 roku / Foto: Instalki.pl



Firma przyznała się do błędu, przeprosiła za zaistniałą sytuację i wprowadziła informowanie o miejscu w kolejce na realizacje zamówień. Można było też bez problemu poprosić o zwrot wpłaconych pieniędzy. Internauci negatywnie wypowiadali się o tej sytuacji, ale tak naprawdę sklep zdawał się wyjść z niej zwycięsko. Wystarczyło cierpliwie czekać, nawet wiele miesięcy. Naszą wyższą ceną za karty graficzne był czas.



Ten mijał, a pod koniec maja dowiedzieliśmy się o wprowadzeniu do produkcji kart graficznych GeForce RTX 3000 (poza RTX 3090) wyłączniew wersji LHR z limiterem wydajności obliczeń wydobywania kryptowalut. Świeże rewizje miały zastąpić pierwotne odpowiedniki, a zupełnie nowe modele jak np. RTX 3080 Ti, już na start otrzymały LHR. Jednak zamówienia były dalej realizowane i miejsca w kolejkach delikatnie przesuwały się do przodu, choć mozolniej. Wiem to nawet ze swojego przykładu. Sam zamówiłem kartę graficzną ASUS RTX 3070 Dual jeszcze w pierwszej połowie listopada 2020 roku.



X-Kom informuje o zmianie zamówienia RTX 3000 na RTX 3000 LHR lub rezygnacji

W raz z innymi klientami, którzy nie decydowali się na zwrot środków, cierpliwie czekałem na paczkę. W końcu dziś otrzymałem maila, z pewną informacją i prośbą o podjęcie działania. "Wstrzymana produkcja kart RTX 30xx. Proponujemy alternatywę." Jak można przeczytać w wiadomości - "Producent poinformował nas, że wybrane karty RTX 30xx nie będą już dostępne. Piszemy do ciebie o możliwych rozwiązaniach - na przykład zamianie karty na inny model." Sklep zapewnia, że wszystkie otrzymane grafiki niezwłocznie wysyła klientom.



Na pierwszy rzut oka sklep oferuje wymianę danego modeli RTX 3000 na odpowiednik LHR, ale to tylko pozory / Foto: Instalki.pl



Dalej nie ma nic niepokojącego - "Możemy zaproponować zmianę zamówienia na inna kartę lub kartę RTX 30xx LHR (Lite Hash Rate ). Jej wydajność jest dokładnie taka sama, jak poprzedniczki. Uruchomisz na niej wymagające gry i programy, których używasz do pracy. W karcie LHR została jednak zredukowana o połowę wydajność kopania kryptowaluty. Jeśli nie znajdziemy satysfakcjonującego Cię rozwiązania - anulujemy Twoje zamówienie i zwrócimy Ci pieniądze."



Szokująca zmiana - klienci mają zgodzić się na otrzymanie gorszej grafiki niż zamówiona

Odpowiedzi należy dokonać wchodząc w link lub dzwoniąc na infolinię. Zakładałem, że to tylko formalność i dwa kliki w celu zgodzenia się na dokładny odpowiednik LHR, czyli w tym przypadku RTX 3070 LHR zamiast zwykłej pierwszej rewizji RTX 3070. Jakie było moje zdziwienie, i zapewne też niejednego innego klienta (sprawa z pewnością nie kończy się tylko na moim zamówieniu), kiedy przeczytałem tekst z docelowej strony formularza. "Jeśli chcesz zamiany na kartę z LHR. Zaproponujemy zmianę zamówienia na inna kartę lub kartę RTX 3060 LHR (Lite Hash Rate). Jej wydajność jest dokładnie taka sama, jak poprzedniczki. Uruchomisz na niej wymagające gry i programy, których używasz do pracy. W karcie LHR została jednak zredukowana o połowę wydajność kopania kryptowaluty."



Zamiana RTX 3070 na RTX 3060 brzmi jak nieśmieszny żart / Foto: Instalki.pl



W tej chwili ciężko odnieść wrażenie, że X-Kom chce rozwiązać sprawę wyciągając rękę do konsumentów. Jeśli ktoś czekał prawie 10 miesięcy na realizację zamówienia i nagle chce mu się zaproponować znacznie gorszy aż o dwa oczka model GPU (pomiędzy RTX 3070 i RTX 3060 mamy jeszcze RTX 3060 Ti), ciężko nazwać to prokonsumencką postawą. Oczywiście ceny dla końcowego klienta znacznie wzrosły i RTX 3060 jest obecnie nawet droższy niż początkowa wpłata na RTX 3070, ale sklep wciąż ciągnął powolne wywiązywanie się z kolejki zamówień. Poza tym nie informował, że produkt może nigdy nie dotrzeć. Komunikaty do klientów zawierały tylko sformułowania przepraszające za czas oczekiwania i mówiące o niemożliwości ustalenia konkretnych terminów i wielkości dostaw. Co innego, gdyby X-Kom dopisał o możliwości braku grafiki lub anulował zamówienia dość szybko po ich otrzymaniu.



Czy LHR w RTX 3000 może być dobrą wymówką dla X-Kom?

Teoretycznie zupełny brak produktu na rynku może być przyczynkiem do anulowania zamówienia i zwrotu pieniędzy. Jednak czy wersja bez LHR i nowej rewizji z LHR może być w tym przypadku traktowana jako zupełnie inny produkt? Firmy nawet nie uwzględniają ich na osobnej podstronie czy nie informują o LHR inaczej niż niewielkim dopiskiem LHR, ver 2 lub rev 2 na pudełkach i laminatach kart. Tak naprawdę cała specyfikacja sprzętowa jest w ich przypadku zachowana, a dodanie LHR zupełnie nie wpływa na gry czy inne zadania poza kryptowalutami, co i tak nie ma znaczenia dla zwykłych prywatnych i firmowych konsumentów (nie licząc górników, ale ci są zachęcani do kupna specjalnych edycji minerskich).



testowałem gotowy komputer Acera z RTX 3070 / Foto: Instalki.pl Miałem dostęp do grafiki RTX 3070, ale tylko dlatego, że/ Foto: Instalki.pl



Sklep przez wiele miesięcy dysponował wpłatami kupujących, a finalnie nie chce się wywiązać ze zlecenia próbując zasłaniać się edycjami rewizji LHR, jako zupełnie innymi produktami, a co za tym idzie niemożliwością wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży w pierwotnej formie. Według ekspertów Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Fundacji Konsumentów prowadzących na potrzeby UOKiK Infolinię Konsumencką, można w takim przypadku dochodzić swoich praw i żądać dostarczenia kupionego towaru w pierwotnej już uiszczonej cenie. O ile da się stwierdzić, że edycje produktu w pierwszej rewizji i LHR są rzeczywiście tym samym produktem, a tutaj nie wystarczy zwykła deklaracja. Zapewne sprawa musiałoby się skończyć w sądzie.



Czekamy na oficjalną odpowiedź X-Kom w sprawie zamiany zamówień na gorsze modele GPU

Z powodu utrudnionych zamówień na karty graficzne, X-Kom nie do końca w pełni ze swojej winy już i tak nie ma dobrej passy wśród opinii Internautów, a teraz zdaje się będzie miał jeszcze mocniej pod górkę. Choć przyczynił się do tego w bardziej świadomy sposób. Wysłałem w tej sprawie mail do rzecznika firmy. Po uzyskaniu odpowiedzi na pytania i ogólnego stanowiska w sprawie zamiany zamówień na znacząco gorsze wersje grafik LHR, zaktualizuję artykuł.



Wizerunkowy strzał w stopę.