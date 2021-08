Huawei MateView redefiniuje pracę profesjonalisty. To monitor do zadań specjalnych

Efekt WOW przy pierwszym kontakcie

Ekran gotowy do pracy

Ekstra funkcje dla profesjonalistów

Sprzęt, który nie zawodzi

Przed komputerem spędzam wiele godzin dziennie i już dawno przesiadłem się na większy monitor. Dotyczy to zarówno pracy na stacjonarnym sprzęcie, jak i mobilnym notebooku, którego można po prostu podpiąć pod większy ekran.Rynek monitorów do pracy dynamicznie się zmienia, standardowe rozwiązania z panelem o przekątnej 23,8" i jakości Full HD przestały już zadowalać najbardziej wymagających użytkowników. Po jaki sprzęt powinien zatem sięgnąć profesjonalista potrzebujący dobrego i wszechstronnego monitora? Na moim biurku niedawno zagościł Huawei MateView , zaawansowany monitor do użytku profesjonalnego z ekranem 4K+ o jakości Ultra HD i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem nie tylko jego designu, ale i możliwości.Należę do grupy użytkowników, którzy cenią sobie minimalistyczny design, który idzie w parze z perfekcyjną jakością wykonania. Dokładnie te cechy posiada MateView.Stopkę i część ramki wykonano z eleganckiego aluminium w kolorze srebrnym, który w mojej ocenie jest niezwykle uniwersalny i idealnie wpasuje się w wystrój niemal każdego pomieszczenia.Smaczku dodają metalicznie błyszczące elementy z tyłu obudowy. Całość wygląda naprawdę efektownie i nowocześnie również za sprawą cienkiej obudow, jej grubość wynosi jedynie 9,3 mm.Pozycję 28,2-calowego wyświetlacza 4K+ o jakości Ultra HD można oczywiście regulować dwóch płaszczyznach, co zdecydowanie ułatwia znalezienie optymalnej pozycji podczas pracy przy biurku.W monitorze Huawei zastosowano technologię FullView. Co to oznacza? Wyświetlacz urządzenia zajmuje aż 94% przedniego panelu urządzenia. Można zatem maksymalnie skupić się na pracy, a monitor zajmuje mniej miejsca na biurku niż urządzenia z szerszymi ramkami.Niezależnie od tego czy pracujesz nad obróbką grafiki, wideo czy projektujesz obiekty 3D, z pewnością docenisz jakość zastosowanego ekranu.Panel zastosowany w MateView wyróżnia się też wiernym odwzorowaniem palety barw sRGB na poziomie 100%, z kolei paleta barw DCI-P3 jest odwzorowana na poziomie aż 98%. Co ważne, urządzenie otrzymało certyfikat VESA DisplayHDR 400, co oznacza, że zapewnia obraz wysokiej jakości w technologii HDR.Pracując wiele godzin przed ekranem, szczególną uwagę zwracam na ochronę wzroku - na szczęście wyświetlacz MateView nie zawodzi również pod tym względem. W urządzeniu zastosowano technologię ograniczającą emisję niebieskiego światła, której wysoką skuteczność potwierdza certyfikat TÜV Rheinland. Urządzenie posiada też certyfikację potwierdzającą ograniczenie efektu migotania ekranu.MateView nie jest zwykłym monitorem, jego unikalne cechy sprawiają, że idealnie wpasuje się w potrzeby profesjonalnych użytkowników.Pod ekranem umieszczono panel dotykowy Smart Bar pozwalający na wygodne sterowanie funkcjami i ustawieniami monitora za pomocą intuicyjnych gestów. Zapomniałem o fizycznych przyciskach - to zdecydowanie wygodniejszy sposób obsługi.Urządzenie oferuje bogaty wybór portów do szerokiego zastosowania w biurze: po dwa porty USB-C i USB-A, port HDMI 2.0, port Mini DisplayPort i gniazdo audio 3,5 mm.Co ważne, port USB-C wbudowany w podstawę pozwala połączyć się z dowolnym sprzętem audio i wideo oraz całą gamą innych urządzeń, aby przesyłać obraz, dźwięk i dane. Port umożliwia również szybkie ładowanie zwrotne zatem może posłużyć do ładowania notebooka czy smartfona.Na pokładzie znajdziemy też wbudowane w stojak monitora dwa głośniki o mocy 5W oraz zintegrowane dwa mikrofony, obsługujące algorytmy redukcji szumów i zapewniające promień odbioru dźwięku do czterech metrów.To nie koniec innowacji. Dostęp do funkcji bezprzewodowych z pewnością użytkownicy innych urządzeń marki Huawei.Wystarczy zbliżyć smartfon do postawy monitora MateView, aby wyświetlić zawartość ekranu w wielkim ekranie. Po aktywowaniu wspomnianej funkcji, na ekranie monitora pojawia się tryb pulpitu stanowiący dokładną reprezentację ekranu głównego smartfonu. Finalnie możemy wygodnie korzystać z aplikacji, edytować dokumenty i pliki za pomocą myszy i klawiatury, itd. Proste i wygodne.Po kilku dniach pracy z monitorem Huawei MateView nie mam wątpliwości, że urządzenie to spełni wymagania zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują w biurze wielkiego ekranu do wielozadaniowej pracy.Dodatkowe funkcje w postaci łączności bezprzewodowej, wbudowanych głośników i nowoczesnych łącz to kolejne atuty, które przemawiają za wyborem tego urządzenia.Partnerem artykułu jest firma Huawei