realme GT Master Edition w Polsce. Nowa gwiazda średniej półki?

Znamy datę premiery.

Polska premiera z gwiazdami YouTube

Marka realme na polskim rynku radzi sobie coraz lepiej i ma ambicje, aby walczyć z liderami rynku smartfonów. Już 6 września na naszym rynku zadebiutuje kolejne urządzenie -model, który łączy w sobie osiągi procesora Snapdragon 778G 5G, przystępną cenę oraz design inspirowany podróżami. Producent zapowiedział, że sprzęt będzie również w wersji wykorzystującej wegańską skórę.Nowy smartfon ze stajni realme to urządzenie reprezentujące serię GT - oferujące zatem wysokiej klasy podzespoły i zgodnie z filozofią marki, także bardzo konkurencyjnie wycenione. Sercem modelu GT Master Edition jest Snapdragon 778G 5G, najnowszy ze średniopółkowych układów firmy Qualcomm. Wydajny, energooszczędny i wspierający łączność w standardzie 5G.Specyfikację uzupełnia wyświetlacz sAMOLED FHD+ o przekątnej 6,4” (odświeżanie 120 Hz). Od strony fotograficznej realme GT Master Edition oferuje potrójny aparat główny 64 MP z modułem ultraszerokokątnym 8 MP oraz makro (2 MP). Zestaw ten uzupełnia wysokiej klasy przedni aparat selfie wykorzystujący 32 MP matrycę firmy Sony.Smartfon wspiera najszybszy standard ładowania oferowany przez realme –. Baterię o pojemności 4300 mAh można załadować od 0 do 100% w nieco ponad pół godziny.W modelu GT Master Edition nie zabrakło również modułu NFC (płatności zbliżeniowe), bardzo szybkiego WiFi klasy 6 oraz wsparcia dla standardu dual SIM. Smaczkiem jest obecność złącza słuchawkowego jack 3,5 mm – realme nie zapomniało o audiofilach preferujących klasyczne słuchawki przewodowe.Smartfon waży od 174 do 180 g, zależnie od materiału wykorzystanego do jego wykończenia. Wymiary urządzenia to: 159,2 mm x 73,5 mm x 8.0/8,7 mm. Wariant Voyager Grey jest minimalnie cięższy, ale niezależnie od wersji realme GT Master Edition pozostaje bardzo kompaktowym smartfonem.Premierę online 6 września o godzinie 11:00 poprowadzą wspólnie dwaj technologiczni Youtuberzy –oraz. Odbędzie się ona jednocześnie aż na trzech kanałach w serwisie YouTube (kanały: realme Polska, Mobzilla oraz Ziemniak).Smartfon trafi do Polski w dwóch wersjach pojemnościowych: 6/128 GB oraz 8/256 GB. Każda z nich dostępna będzie w trzech wariantach kolorystycznych: białym (Luna White), czarnym (Cosmos Black) oraz szarym (Voyager Grey). Warianty biały oraz czarny dedykowane są dla osób preferujących klasyczne wzornictwo, mają bowiem tył obudowy pokryty szkłem.Polskie ceny oraz dostępność poszczególnych wersji urządzenia zostaną ujawnione w dniu premiery.Źródło: realme