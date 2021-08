Wkrótce w wirtualnej rzeczywistości odbędziesz kosmiczny spacer

Doświadcz tego co astronauci, nie wychodząc z domu.

„Dotychczas nigdy nie podjęto próby uchwycenia Ziemi w stereoskopowym, 360-stopniowym formacie 3D z kosmosu, na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To, że w końcu ma to miejsce, jest więcej niż ekscytujące, gdy wie się, że marzenie o realizacji tego ambitnego projektu pojawiło się pięć lat temu, w 2015 roku.”

Niestety, większość ludzi nigdy nie odwiedzi przestrzeni kosmicznej. Jeszcze mniej osób będzie miało okazję udać się na kosmiczny spacer. Nawet miliarderzy, których stać na to, by zapłacić za podróż poza atmosferę Ziemi takim gigantom jak SpaceX, mogą co najwyżej popodziwiać kosmos zza szyby kapsuły czy samolotu.Na szczęście, dzięki wirtualnej rzeczywistości, możemy choć w pewnym stopniu przekonać się, co odczuwają i co mogą podziwiać astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pozwala na to między innymi seria Space Explorers: The ISS Experience, którą można obejrzeć z użyciem gogli VR – Oculus Quest, Oculus Rift oraz Oculus Quest 2. Za sprawą jej dwóch najnowszych odcinków zobaczysz, jak to jest wyjść poza stację kosmiczną i odbyć spacer w kosmosie.Jak możemy wyczytać w Oculus Store , Space Explorers: The ISS Experience to największa produkcja nakręcona w kosmosie. Materiał filmowy potrzebny do jej powstania zbierano aż przez dwa lata. Pierwszy jej odcinek został poświęcony przybyciu na ISS nowej załogi, drugi eksperymentom prowadzonym na stacji. Trzeci i czwarty odcinek czekają na swoją premierę i to właśnie one pozwolą wybrać się w wirtualnej rzeczywistości na kosmiczny spacer.Aby uchwycić kosmiczny spacer w VR, jedni z twórców serii, czyli firma Felix & Paul Studios, zmodyfikowała odpowiednio 360-stopniową kamerę Z-Cam V1 Pro i zamocowała ją na robotycznym ramieniu Canadarm2 Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kamera to posiada dziewięć sensorów 4K, które są zdolne do wykonywania trójwymiarowych, 360-stopniowych zdjęć w rozdzielczości 8K. Modyfikacje pozwoliły jej przetrwać w trudnych kosmicznych warunkach stwarzanych przez promieniowanie UV, ekstremalne temperatury oraz mikrometeoroidy., powiedział Jonathan Woods, jeden z producentów wykonawczych pracujących nad serią w Time Studios (jednym z podmiotów realizujących projekt wraz z NASA).Epizody 3. i 4. serii Space Explorers: The ISS Experience zadebiutują odpowiednio najbliższą jesienią i zimą. Każdy z dotychczasowych odcinków kosztował w Oculus Store po 2,99 dolarów (około 12 złotych). W przypadku kolejnych powinno być tak samo.Cóż, chyba warto wydać te 12 złotych i odbyć w wirtualnej rzeczywistość kosmiczny spacer. W końcu, raczej nie będziesz w stanie odbyć takiego spaceru w faktycznym kosmosie.Źródło: Engadget , fot. tyt. NASA