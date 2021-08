Samsung Galaxy Z Fold3 poddany torturom. Czy naprawdę jest wytrzymalszy?

Zack nie miał litości.

Samsung Galaxy Z Fold3 - wytrzymałość

Pierwsze smartfony ze składanym ekranem nie słynęły z wytrzymałości, wręcz przeciwnie. Nie trzeba sięgać pamięcią daleko wstecz, aby przypomnieć sobie chociażby to, w jakim ogniu krytyki znalazł się pierwszy Samsung Galaxy Fold ze względu na to, jak łatwo było uszkodzić w mechaniczny sposób jego wyświetlacz. Wygląda na to, że trzecia generacja produktu, z którą mieliśmy już okazję obcować, spisuje się na tym froncie o wiele lepiej. Samsung Galaxy Z Fold3 został poddany torturom przez prowadzącego kanał JerryRigEverything.Chociaż jest tańszy niż poprzednie generacje, Galaxy Z Fold3 nadal jest najdroższym smartfonem w ofercie Samsunga i jednym z najdroższych telefonów dostępnych na rynku. Internauci uwielbiają oglądać jak Zack z kanału JerryRigEverything niszczy drogie rzeczy, więc nic dziwnego, że film, którego bohaterem jest właśnie ten smartfon cieszy się tak ogromną popularnością. Spoiler: sprzęt okazał się zaskakująco wytrzymały, jak na ten typ urządzeń oczywiście.Samsung Galaxy Z Fold3 na przednim ekranie i tylnych kamerach chroniony jest przez szkło Gorilla Glass Victus, o twardości ok. 6 w skali twardości Mohsa. Gadżet powinien być w stanie oprzeć się zarysowaniom na przykład kluczy, ale nie radzi sobie z piaskiem i nieco twardszymi od metalu tworzywami. Wewnętrzny plastikowy ekran, choć znacznie twardszy niż poprzednie generacje, wciąż ulega zadrapaniom na poziomie zaledwie 2. Da się go zarysować nawet paznokciem. Aluminium na zewnętrznej części obudowy telefonu łatwo było zarysować, chociaż uszkodzenia były powierzchowne nawet w przypadku czytnika linii papilarnych zamontowanego z boku, który w dalszym ciągu działał bez zarzutu.Smartfon wydaje się trwalszy niż Fold2, dzięki wodoodpornym powłokom oleofobowym we wnętrzu. Zachlapanie nie powinno szkodzić telefonowi, co potwierdza certyfikacja IP X8. Niestety, kurz dalej szkodzi - nie tyle ekranowi wewnętrznemu, co elementom go otaczającym. Mechanizm składania na szczęście wydaje się nań odporny.Zaskakująco sztywna jest ramka urządzenia, która nie dała się złamać, w przeciwieństwie do ramek Folda 1. i 2. generacji, które Zack z łatwością złamał. Cały test obejrzycie poniżej.Źródło: YouTube