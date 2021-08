Sąd nakazał zwrot 485 000 kart graficznych. Trafią na sprzedaż

Pyrrusowe zwycięstwo firmy.



Wiele firm zajmujących się wydobywaniem kryptowalut jest zmuszonych do ponownej oceny swoich aktywów i opłacalności prowadzonych operacji, ponieważ Chiny wciąż rozszerzają ograniczenia dotyczące wydobywania wirtualnych pieniędzy. Chiński sąd niedawno stanął po stronie dużego dostawcy usług kopania kryptowalut w chmurze o nazwie Genesis Mining. Tym samym zwrócił podmiotowi 485 681 kart graficznych Radeon RX 470 8 GB. Pomimo zwycięstwa w sądzie Genesis Mining ma teraz arcytrudne zadanie w postaci znalezienia nabywców dla bardzo dużej partii starzejącego się sprzętu.



Pyrrusowe zwycięstwo na froncie walki o pół miliona kart graficznych

Po długotrwałym procesie przeciwko chińskiemu dostawcy usług hostingowych Chuangshiji Technology Limited, Sąd Najwyższy Chin stanął po stronie Genesis Mining i nakazał zwrot ponad 485 000 procesorów graficznych (GPU) islandzkiej firmie zajmującej się cloud miningiem. Spór, który rozpoczął się w 2018 roku i trwał kilka lat, dotyczył kwestii związanych z płatnościami pomiędzy Chuangshiji a Genesis. Orzeczenie nakazuje temu pierwszemu zwrócić Genesis ponad 485 000 kart graficznych MSI RX 470.



Genesis złożyła pozew przeciwko dostawcy hostingu w 2019 roku, żądając zwrotu ponad 560 000 procesorów graficznych i ponad 60 000 koparek ASIC po rozwiązaniu umowy hostingowej z Chuangshiji. Po otrzymaniu wypowiedzenia, firma Chuangshiji odmówiła zwrotu sprzętu i zamiast tego zaczęła się go pozbywać bez zgody Genesis, co skłoniło podmiot do złożenia pozwu.



Radeon RX 470 nadal ma dość dużą wartość na dzisiejszym rynku konsumenckich procesorów graficznych i z perspektywy kopania kryptowalut. Dość powiedzieć, że zwrócone karty mogą wydobywać Ethereum z prędkością 14,5 terahaszy na sekundę (TH/s) przy stosunkowo niskim poborze mocy. Dla porównania, górnicy kopiący w jednej z najpopularniejszych kopalni, Ethermine, łącznie generują 135 TH/s mocy wydobywczej.



Czy warto kupić pokoparkową kartę? Tak, o ile wiesz, co robić dalej

Gracze i użytkownicy komputerów PC szukający starszych GPU w dobrej cenie, powinni wyczekiwać momentu, w którym firma zacznie wyprzedaż. Pomimo tego, że karty były wykorzystywane w koparkach, wystarczy wyposażyć je w nowe termopady i pastę termoprzewodzącą (być może przy okazji wymienić układ chłodzenia), aby nadawały się doskonale do grania w 1080p. Bardzo ciekawy film w temacie pokoparkowych kart graficznych ukazał się niedawno na kanale Linus Tech Tips. Polecam go gorąco uwadze sceptyków.







Złe wieści są takie, że układy zapewne będą sprzedawane hurtowo i trafią przede wszystkim do innych kopalń kryptowalut. Część może jednak zostać zakupiona przez sprzedawców, którzy zechcą odsprzedać je miłośnikom gier.



Aż trudno uwierzyć, że tylko jedna firma zgromadziła taką liczbę kart. Pomyślcie tylko ile układów pracuje na całym świecie w przeróżnych kopalniach. A gracze czekają na pojedyncze sztuki GPU w sklepach...



Źródło: Techspot