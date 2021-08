Nowa wersja PlayStation 5 to spory krok wstecz. Sony szuka oszczędności

Słaba akcja.

PlayStation 5 CFI-1102A gorsza od CFI-1000?

Nowy model konsol PlayStation 5 zagościł już w sklepach. Odświeżona rewizja o oznaczeniu CFI-1102A została odelżona o około 300 gramów względem dotychczasowego modelu CFI-1000. Podczas gdy producenci konsol przyzwyczaili graczy na przestrzeni ostatnich dekad do tego, że kolejne modele w obrębie tej samej generacji konsol są coraz bardziej dopracowane, wiele wskazuje na to, że Sony poszło odmienną drogą. Drogą redukcji jakości i cięcia kosztów produkcji.Do tej pory nie było wiadomym, co dokładnie Sony zmieniło w konstrukcji konsoli, że udało się zredukować jej masę o ok. 300 gramów. Niektórzy twierdzili, że firma pozbyła się "niepotrzebnych materiałów". Jeśli przez "niepotrzebne materiały" rozumieć "elementy układu chłodzenia", to nie byli oni dalecy od prawdy.YouTuber Austin Evans sprawdził jedną z nowych konsol PlayStation z serii CFI-11,sprowadzoną z Japonii,. Porównał ją z modelem premierowym. Nowsza konstrukcja okazała się odczuwalnie lżejsza i miała nową, ręcznie regulowaną śrubę stojaka. Pierwszy test wykazał niestety, że temperatura z tyłu obudowy była o 3 do 5°C wyższa w nowym modelu. Po otwarciu konsoli powody takiego stanu rzeczy szybko stały się oczywiste. Poza zmianą konstrukcji wentylatora, liczba żeberek na radiatorze uległa zmniejszeniu w nowej wersji urządzenia, a cały system chłodzenia był aluminiowy, a nie miedziano-aluminiowy.