15 niedrogich gadżetów z AliExpress, które kupuje cały świat

Bestsellery z AliExpress.



Jakie produkty sprzedają się najlepiej na AliExpress? Przede wszystkim tanie, ale także te, które internauci uznają za nietuzinkowe. W dzisiejszym zestawieniu wyszukaliśmy dla Was 15 bestsellerów z AliExpress. Każdy z poniższych produktów cieszy się ogromną popularnością i jest wysoko oceniany przez kupujących. Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.



Uwaga: jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.





1. Neony LED - mnóstwo wzorów

2. Szczoteczka soniczna Xiaomi Mijia

3. Słuchawki TWS Y50

4. Uniwersalna szczotka zakładana na wiertarkę

5. Maszynka do strzyżenia, trymer Xiaomi Enchen

6. Kabel z magnetyczną końcówką USB-C, Lightning lub micro USB

7. Uchwyt samochodowy z ładowarką bezprzewodową

8. Niedrogi inteligentny zegarek D20 Pro

9. Inteligentne gniazdko 16 A z Wi-Fi

10. Rączka prysznicowa z ciekawymi funkcjami

11. Taśma obustronna, wodoodporna, bardzo wytrzymała

12. Taśma LED z Wi-Fi lub bez - różne długości

13. Opaski do organizowania kabli

14. Popularny głośnik Bluetooth TG117 - wodoodporny

15. Próżniowy korek do wina od Xiaomi

Neony prezentują się fenomenalnie na ścianie w pokoju. Nic dziwnego, że sprzedawane w tej ofercie są tak popularne. Ich cena jest bardzo niska, a recenzje pozytywne.Nawet niedroga soniczna szczoteczka do zębów jest nieporównywalnie lepsza od konwencjonalnej szczoteczki. Zainwestuj w 46 złotych w Xiaomi Mijia T100 - pieniądze zwrócą się przy okazji następnej wizyty u dentysty.Tanie słuchawki TWS istnieją i o ile nie należy spodziewać się po nich cudów, to model Y50 gra zupełnie nieźle - oczywiście biorąc pod uwagę niewysoką cenę.Potrzebujesz wyczyścić naprawdę uporczywe zabrudzenia? Kup odpowiednią końcówkę czyszczącą, zakładaną na wiertarkę. To działa!Maszynka elektryczna, czy jak kto woli: trymer do włosów, to gadżet przydatny w każdym domu. Panowie docenią łatwość obsługi w zakresie przycinania brody. Polecamy popularny sprzęt Xiaomi w zestawie z kilkoma końcówkami.Kabel z magnetycznym złączem to praktyczna sprawa. Można włożyć końcówkę w odpowiednio port smartfona lub tabletu raz, by później w razie potrzeby doładowania akumulatora po prostu przyłożyć do niej przewód.Często wykorzystujesz w samochodzie smartfon do korzystania z nawigacji? Jeżeli model Twojego urządzenia wspiera ładowanie bezprzewodowe, spraw sobie taki oto uchwyt z funkcją ładowania bezprzewodowego.Prosty, niedrogi zegarek z kilkoma czujnikami o raczej mizernej dokładności. Pokazuje precyzyjnie czas, co może być zaletą dla osób szukających po prostu taniego zegarka na co dzień - dla siebie, dziecka lub osoby starszej.Inteligentne gniazdko sterowane z poziomu aplikacji poprzez Wi-Fi da się włączać i wyłączać zdalnie, z poziomu smartfonu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby programować godzinę i dzień tygodnia, by gadżet działał automatycznie i autonomicznie.Oto praktyczna rączka prysznicowa z trzema trybami pracy główki, funkcją regulacji strumienia wody oraz opcją odpięcia główki, w celu wykorzystania węża na przykład w trakcie mycia łazienki.Wytrzymała i dobrze klejąca taśma obustronna to pozycja obowiązkowa w każdej narzędziówce. Da się za jej pomocą naprawić zaskakująco wiele rzeczy w domu.Nadaj swojemu lokum odrobiny kolorytu za sprawą taśm LED RGB z diodami 5050 i SMD 2835. Do wyboru kilka różnych długości, sterowanych pilotem lub za pośrednictwem Wi-Fi.Ach, który to już raz te arcyprzydatne opaski do kabli na rzep goszczą w naszym zestawieniu... W ramach polecanej oferty do wyboru macie nie tylko różne długości, ale także kolory. Cena? Śmiesznie niska, zważywszy na to, jakie efekty daje ich zastosowanie.Uwielbiany przez internautów głośnik, sprzedawany w wielu różnych wariantach kolorystycznych. Gra doprawdy świetnie, wygląda efektownie, a na dodatek jest wodoodporny. Idealny na wypady ze znajomymi lub niewielkie imprezy.Zatykasz butelki z winem za pomocą korków wyjętych z butelek przy ich otwieraniu? Daj spokój... 12 złotych kosztuje bardzo wygodny korek próżniowy do wina od Xiaomi, który sprawi, iż napój po otwarciu dłużej zachowa swoją świeżość i smak.