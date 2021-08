Tak, Samsung też podmienił podzespoły w dyskach SSD

Efekt braku komponentów?



W ostatnim czasie wiele mówi się na temat producentów dysków SSD, którzy cichaczem podmieniają podzespoły w popularnych modelach, nie informując o tym konsumentów. W praktykach tych nie byłoby oczywiście niczego złego, gdyby nie to, że komponenty te w każdym z przypadków pogarszają parametry pracy urządzeń. Jedną z firm chwalonych za powstrzymanie się od tego rodzaju postępowania był Samsung. Był, bowiem południowokoreańska korporacja podążyła tę samą drogą, co inne, krytykowane podmioty.



Producenci zmieniają komponenty w dyskach SSD

Producenci dysków SSD, w tym m.in. Adata, Patriot, Crucial i Western Digital, podmienili części z niektórych swoich dysków na obniżające wydajność urządzeń. Do niechlubnego grona dołączył Samsung, który według chińskiego youtubera 潮玩客 , postąpił podobnie w przypadku swojego szalenie popularnego dysku Samsung 970 Evo Plus SSD, jednego z najlepszych modeli dostępnych na rynku.



Samsung w swoim dysku wymienił kontroler Elpis (S4LV003) na wolniejszy kontroler Phoenix (S4LR020). Kontroler Elips jest stosowany w nowocześniejszych Samsungach 970 Pro i zaprojektowano go z myślą o interfejsie PCIe 4.0 x4. Cechuje go kompatybilność wsteczna ze standardem PCIe 3.0 x4. Jak zmiana przełożyła się na wydajność?



Syntetyczne testy porównawcze w CrystalDiskMark i AS SSD, zwróciły zróżnicowane wyniki. Nowy Samsung 970 Evo Plus zapewniał wyższą wydajność odczytu sekwencyjnego oraz losowego odczytu i zapisu w niektórych pomiarach. Powody do zadowolenia? Niekoniecznie. Odczyty z HD Tune Pro ujawniły, że Samsung wyposażył nowy wariant 970 Evo Plus w większą ilość pamięci podręcznej SLC. Poprzednia wersja dysponowała 42 GB, a nowa podobno ma do dyspozycji 115 GB. Niestety, gdy pamięć podręczna SLC zostaje zapełniona w nowej wersji, wydajność zapisu drastycznie spada. Efekt?



Stara wersja dysku oferowała parametry na poziomie 1750 MB/s, które spadały do wartości 1500 MB/s po zapełnieniu 40 GB. W nowej wersji dysk osiąga wprawdzie zapis wynoszący 2500 MB/s, ale po wyczerpaniu 115 GB pamięci podręcznej SLC wartość ta spada do zaledwie... 800 MB/s. To aż 47% spadek wydajności.



Według słów youtubera nowa wersja z kontrolerem Elpis emituje też więcej ciepła niż stara wersja z kontrolerem Phoenix.







Samsung 970 Evo Plus SSD - jak odróżnić nową wersję od starej?

Zarówno nowy, jak i stary 970 Evo Plus są dostarczane w prostokątnym pudełku, ale projekt grafiki jest nieco odmienny. W nowszej rewizji na pudełku widnieje dysk w orientacji pionowej, podczas gdy w przypadku starej - poziomej. Numery seryjna są również odmienne i to one pomogą klientom odróżnić jedną wersję od drugiej. Nowa wersja jest oznaczona numerem części MZVL21T0HBLU, a stara wersja ma numer części MZVLB1T0HBLR.



Źródło: 潮玩客