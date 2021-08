5 urządzeń, które urozmaicą powrót do szkoły

Wybieramy ciekawe sprzęty dla uczniów i studentów.



Sezon zakupowy towarzyszący powrotom do szkoły czy na uczelnię trwa w najlepsze. W tym okresie kompletujemy nie tylko wyprawkę szkolną, ale i wybieramy użyteczne urządzenia, które mogą na dłużej zagościć w plecakach i torbach. Wybór elektroniki nie jest łatwy, a przecież może mieć ona pływ nie tylko na sferę rozrywki, ale i codzienną naukę. Kompletując sprzęt związany z Back to School warto zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, niezawodność i łatwość obsługi.





Słuchawki Sennheiser CX True Wireless Black

moto g60s - smartfon z mocną baterią

Zestaw do mobilnego filmowania Sennheiser MKE 400 Mobile Kit

nova MW6 - system mesh Wi-Fi w całym domu

W tym artykule przedstawimy, które z pewnością spodobają się uczniom. Część z nich z pewnością przyczyni się do większego komfortu podczas nauki - dobre słuchawki do słuchania podcastów czy wykładów, solidny laptop do tworzenia dokumentów, niezawodny router zapewniający szybką łączność bezprzewodową czy smartfon z wytrzymałą baterią.Zdaniem sporej grupy miłośników sprzętu słuchawki Sennheisera znajdują się w ścisłej czołówce rozwiązań typu TWS. Nie mamy zamiaru z tym polemizować, ba, podpisujemy się pod tym z całą stanowczością. Jednym z najlepiej ocenianych modeli w korzystnej cenie jest model Sennheiser CX True Wireless, czyli niewielkie "pchełki" typu TWS. Bezprzewodowy dźwięk bez kompromisów? Sennheiser udowadnia, że to możliwe.Sennheiser CX True Wireless to przede wszystkim ergonomiczna konstrukcja, zapobiegająca wypadaniu dokanałowych słuchawek z ucha nawet przy aktywności fizycznej. Komfortowi noszenia towarzyszy przyjemny, czysty dźwięk z ciepłym, głębokim basem i rewelacyjną separacją tonów. Pasywna redukcja hałasu otoczenia pozwala słuchać muzyki ciszej, oszczędzając przy tym słuch. Wodoodpornej konstrukcji potwierdzonej certyfikatem IPX4 nie straszny jest pot i deszcz.Wyposażone w wygodne, dotykowe panele sterujące słuchawki Sennheiser CX True Wireless są w stanie przepracować nawet 27 godzin na jednym ładowaniu. W zestawie sprzedawane są z kompaktowym etui pełniącym funkcję ładowarki.Wśród rekomendowanych smartfonów dla uczniów i studentów nie mogło zabraknąć najnowszej moto g60s . Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności. Na uwagę zasługuje też ładowania. Wystarczy w przerwie między zajęciami podłączyć telefon do zasilania na zaledwie 12 minut, aby zapewnić smartfonowi aż 12 godzin działania.Osoby wykonujące dużo czynności na smartfonie z pewnością doceniąosiągający częstotliwość odświeżania 120 Hz. Na pokładzie moto g60s znajdziemy procesor MediaTek Helio G95 - o 8% szybszy od układu poprzedniej generacji. Odpowiednią wydajność podczas korzystania z wielu wymagających aplikacji zapewnia też 6 GB pamięci RAM.Producent nie zapomniał też o zdjęciach - matryca główna, o ultrawysokiej rozdzielczości 64 MP, robi błyskawicznie szczegółowe zdjęcia, wykorzystując technologię Quad Pixel, która wpuszcza 4 razy więcej światła, by rozjaśnić sceny nocne.moto g60s 6/128 GB dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: miętowej oraz granatowej. Smartfon można kupić w ofercie operatora sieci Play i w sieciach sklepów: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Amazon i na stronie motorola.com.Smartfony są w stanie z powodzeniem zastąpić aparaty fotograficzne i kamery, co doskonale pokazuje przykład wielu vlogerów i youtuberów. Sennheiser MKE 400 Mobile Kit to arcyprzydatny zestaw akcesoriów stworzonych właśnie o takich osobach. Składają się nań kompaktowy mikrofon kierunkowy MKE400, którego możliwości doceniliśmy kiedyś w naszej recenzji, mini statyw Manfrotto PIXI oraz uchwyt do smartfona z litego aluminium. W czasie wolnym od nauki warto rozwijać swoje zainteresowania, a tworzenie treści wideo jest z pewnością jednym z ciekawszych pomysłów.Akcesoria dla mobilnych twórców od Sennheisera cechuje wysoka jakość wykonania, przemyślana konstrukcja oraz mnóstwo ciekawych rozwiązań. Przykłady? W mikrofonie zintegrowano osłonę przeciwwiatrową i uchwyt amortyzujący, statyw wyposażono w gwarantującą płynną regulację głowicę kulową, a uchwyt na smartfona (z opcją trzymania telefonu w poziomie lub pionie) ma nawet uchwyt na zimną stopkę.PS Wiesz, jak świetnie spisuje się to trio akcesoriów podczas zajęć zdalnych na Microsoft Teams? Nie trzeba nawet włączać komputera!Praca i nauka w domu nie jest możliwa bez wydajnej i dobrze działającej sieci bezprzewodowej. W przypadku większych mieszkań i domów najlepszej wybrać system działający w technologii mesh, jak nova MW6.Nova MW6 to zestaw routerów w technologii Mesh, które obejmują sygnałem WiFi dom o powierzchni do 500 m kwadratowych. To nowoczesne, niezawodne rozwiązanie, które zapewni stały dostęp do internetu, eliminację martwych stref i najszybszy transfer multimediów w każdym zakamarku domu, garażu, na tarasie i w ogrodzie. System ten jest skierowany do użytkowników z szybkim łączem do 1000 Mb/s ze względu na gigabitowe porty w każdej z jednostek.