Nowości NVIDIA na Gamescom 2021. Cała masa zwiastunów RTX

NVIDIA wyraźnie zaznaczyła swoją obecność na wirtualnych targach Gamescom 2021 w niemieckiej Kolonii. Producent zaprezentował garść interesujących nowości ze świata gier i technologii. Zapowiedziano przy okazji promocję dotyczącą komputerów osobistych z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX.Dying Light 2 Stay Human ukaże się w grudniu i będzie wspierać technologię NVIDIA DLSS, a także zawierać takie efekty jak odbicia ze śledzeniem promieni, globalne oświetlenie i realistyczne cienie. Poniżej zwiastun RTX Dying Light 2 w 4K.NVIDIA ogłosiła, że ​​wraz z premierą Strażników Galaktyki Marvela 26 października, wersja na PC będzie dostępna z efektami ray tracingu i NVIDIA DLSS. Zwiastun gry zobaczycie poniżej.NVIDIA wydała już aktualizację NVIDIA Reflex, która zawiera optymalizacje dla gier opartych na silniku Unity oraz ulepszenia trybu Boost. Pierwsze dwa tytuły, które zostaną zaktualizowane to Rust i Escape From Tarkov, dwie popularne gry wieloosobowe zbudowane na silniku Unity. W Escape from Tarkov opóźnienie zostało zmniejszone do 58% (z 38%), a Rust do 51% (z 38%).W czerwcu ogłoszono, iż NVIDIA jest oficjalnym partnerem graficznym Battlefield 2042, a gra będzie obsługiwać NVIDIA DLSS i NVIDIA Reflex. Na targach Gamescom ujawniono z kolei, że Battlefield 2042 będzie przez ograniczony czas dołączany przy zakupie wybranych komputerów stacjonarnych i laptopów z układami GeForce RTX. Aby poznać wszystkie szczegóły, zerknij tutaj GRIT to nowa gra typu battle royale osadzona na Dzikim Zachodzie, która wystartuje 1 września we wczesnym dostępie z obsługą NVIDIA DLSS. Technologia ta pozwoli zwiększyć wydajność nawet o 60% w 4K.SYNCED: Off Planet zostanie wydany z NVIDIA DLSS oraz odbiciami i cieniami opartymi na ray tracingu. NVIDIA DLSS zwiększy wydajność bez poświęcania jakości obrazu.Bright Memory: Infinite będzie miało premierę pod koniec 2021 roku z technologią NVIDIA DLSS i ray tracingiem - odbicia, cienie, efekty kaustyki i globalnego oświetlenia.Loopmancer zostanie wydany z technologią NVIDIA DLSS i wykorzystującymi ray tracing odbiciami, cieniami i globalnym oświetleniem.Źródło: NVIDIA