Wyprzedaże na AliExpress – 5 przydatnych gadżetów dla majsterkowiczów

Akcesoria dla złotych rączek.

1. Poziomica laserowa DEKO

ALISIERPIEN46

2. Poziomica laserowa HILDA

ALISIERPIEN46

3. Wiertarka DEKO

4. Klucz udarowy bezszczotkowy DEKO

ALISIERPIEN46

5. Zestaw wkrętaków HOTO 25 w 1

ZWROT28

Źródło: AliExpress





Dzisiaj przygotowaliśmy zestawienie 5 akcesoriów, które przydadzą się każdemu panu domu. W ofercie znajdziemy promocje na poziomice, wiertarki i wkrętaki.Z okazji powrotu do szkoły i pracy , platforma AliExpress przygotowała kody rabatowe, które możemy wykorzystać by jeszcze bardziej zniżyć ceny podanych w artykule produktów. Oto ich lista:Więcej kuponów rabatowych znajdziemy na stronie Kupony dla Ciebie A teraz zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi promocjami.Poziomica laserowa 3D generująca 12 linii, które są widoczne do 20 metrów. Gadżet automatycznie nanosi poziom (zakres: +/- 4 stopnie), a akumulator litowo-jonowy 3.6V 3000 mAh pozwala na 6 godzin pracy.Poziomicękupimy za 254,69 zł ($62.49) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Cenę uzyskamy za pomocą koduUrządzenie pozwala ustalić poziom i pion za pomocą lasera generującego 12 linii. Producent podaje, że bateria zapewnia od 8 do 13 godzin pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie zapewnia dokładne pomiary w temperaturach od -10 do 40 stopni Celsjusza.Poziomicadostępna za 198,07 zł ($48.58) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Cenę uzyskamy korzystając z koduWiertarka oferuje regulowaną prędkość obrotową w zakresie 0-350 lub 1350 obr./min. przy momencie obrotowym wynoszącym 28 Nm. Urządzenie nadaje się do wiercenia w drewnie, metalu i plastiku. Na wiertarce zamontowano światełko LED, które pomaga pracować przy słabym oświetleniu.Wiertarkękupimy za 93,64 zł ($23.04) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Bezprzewodowy klucz udarowy o momencie obrotowym 350 Nm. Urządzenie może osiągnąć do 3200 udarów na minutę. Oferuje trzy prędkości pracy - 0 - 1000 obr./min., 0 - 1800 obr./min oraz 0 - 2450 obr./min.Klucz udarowykupimy za 271,22 zł ($66.68) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii. Cenę obniżymy za pomocą koduZestaw 25 wkrętaków wykonanych ze stali S2 o twardości 60 HRC. Szeroka gama końcówek (m.in. Phillips, Pozidriv, Torx, Tri-Wing, itd.) umożliwia naprawę większości sprzętów, z których korzystamy na co dzień. Wkrętak i etui są namagnetyzowane co ułatwia dostęp do i wymianę końcówek.Zestaw wkrętakówdostępny jest za 111,21 zł ($27.85) korzystając z koduWięcej ofert znajdziemy na stronie Narzędzia i majsterkowanie