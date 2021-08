Ceny elektroniki ponownie w górę. Trudno o wiarygodniejsze źródło doniesień

Złe wieści.

Mamy dopiero sierpień, ale z całą stanowczością rok ten można podsumować słowami "tanio już było". Tyczy się to nie tylko drożyzny w sklepach z żywnością, ale także rosnących cen samochodów, czy też elektroniki. Cztery dni temu Jan rozbijał marzenia graczy , związane z rychłym zakupem wydajnej i tańszej niż obecnie karty graficznej. Technicznie rzecz biorąc zrobił to Jensen Huang, a Jan przekazywał tylko jego słowa, ale to mój kolega z redakcji zwiastował czytelnikom złe wieści. Dziś czarnym charakterem będę ja. Powiem krótko: ceny elektroniki nie tylko nie spadną, ale wzrosną i to jeszcze w tym roku.Przekazywane doniesienia nie są plotką i nie pochodzą z byle jakiego źródła. Krynicą dla tej smutnej zapowiedzi jest bowiem samo TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), czyli tajwańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji układów scalonych. Powiedzcie mi: kto ma mieć lepsze informacje od samego producenta półprzewodników? To właśnie ze względu na niedobór tychże, ceny przeróżnych urządzeń zawierających elementy elektroniczne drożeją.

Napraw zamiast wymienić

Nowa, wydajna karta graficzna to obecnie luksus, na który niewielu może sobie pozwolić. Na zdjęciu: Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 . | Źródło: mat. własnyTSMC miało poinformować swoich klientów o nadchodzących podwyżkach kosztów produkcji chipów. Według DigiTimes, które cytuje swoje źródła ze środowiska twórców chipów, TSMC spodziewa się podniesienia ceny przetwarzania wafli 7 nm i drobniejszych technik produkcyjnych nawet o 10%, podczas gdy ceny produkcji przy użyciu litografii 16 nm i grubszych wzrosną o 20% dla zamówień z terminem płatności w grudniu.Dlaczego ceny rosną? Ponieważ popyt na czipy wciąż rośnie, a niedoborów nie udało się jeszcze w żaden sposób zrekompensować produkcją. Popyt na półprzewodniki gwałtownie wzrósł w ostatnich kwartałach, zmuszając ich kontraktowych producentów do zwiększenia produkcji w celu spełnienia wymagań klientów. To z kolei przekłada się na skrócenie czasu na konserwację linii produkcyjnych, co zwiększa niestety ryzyko awarii i przyspiesza zużycie sprzętu. W rezultacie firmy podnoszą swoje stawki, aby pokryć potencjalne wydatki.Może to i lepiej, że spora część ludzkości w końcu nauczy się dbać o to co ma i przypomni sobie, że pewne rzeczy można naprawiać, zamiast je wyrzucać? Mam tu na myśli komputery, smartfony, samochody... Kryzys stał się niespodziewanym remedium na rozdmuchany konsumpcjonizm, nie sądzicie?Źródło: DigiTimes