Zapomniana technika: najmniejszy PC z Windows z 1995 roku był przy okazji telefonem

Kto pamięta palmtopy, ręka w górę?

Lata 90' XX wieku to niezwykle ciekawy okres w rozwoju komputerów oraz wszelkiego rodzaju gadżetów technologicznych. W ubiegłym tygodniu przybliżaliśmy czytelnikom nietypowy monitor CRT montowany w miejsce zatok 5,25" w obudowie komputera stacjonarnego. Tym razem chcielibyśmy przypomnieć najmniejszy komputer z Windows z 1995 roku. Mowa o IBM Palm Top PC110, który na pierwszy rzut oka wygląda jak mini laptopy od GPD.Palmtopy, zwane też PDA, były zminiaturyzowanymi komputerami, mającymi mieścić się w kieszeni. Zwykle wyposażano je w klawiaturę ekranową lub rysik i oprogramowanie do rozpoznawanie pisma ręcznego. Wśród instalowanych na nich aplikacji znaleźć można było terminarze, kalkulator, notatnik, czytniki e-booków, a nierzadko również i mapy. Palmtopy dysponowały modułami Bluetooth, GPS, a nawet Wi-Fi. Co ciekawe, dało się z nich wykonywać połączenia telefoniczne. Urządzenia te okazały się ślepą uliczką w rozwoju i zostały całkowicie zastąpione przez smartfony.Jednym z ciekawszych palmtopów był IBM Palm Top PC110, wydany ekskluzywnie w Japonii przez japoński oddział IBM oraz firmę Ricoch. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze sprzęt kosztował ok. 10 000 złotych i budził niemałe wrażenie. O jego wydajność dbał układ Intel 486SX o taktowaniu 33 MHz, a sam sprzęt wyposażony w klawiaturę fizyczną ważył zaledwie ok. 630 gramów (wtedy robiło to wrażenie) i działał przy wykorzystaniu systemu Windows 3.1, a później także... Windows 95.