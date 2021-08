Pierwszy na świecie adapter USB WiFi 6 ax. Poznaj D-Link DWA-X1850

Zaopatrz w 5 minut swój komputer w obsługę szybkiej sieci WiFi 6 ax, wystarczy wolny port USB

Jeśli nie mieliśmy w obecnym komputerze najnowszej karty sieciowej w standardzie WiFi 6 ax, to pozostawała jedynie wymiana czy dodanie modułu PCI-Express w formie M.2 lub pełnej karty rozszerzeń. Nie dało się po prostu kupić urządzenia USB i szybko wpiąć go w wolny port. Na szczęście firma D-Link zmieniła ten stan rzeczy.Jej adapter USB DWA-X1850 wystarczy wsunąć w wolny port USB 3.0 (w aktualniejszych nomenklaturach UBS 3.1 Gen 1 i USB 3.2 Gen 1) lub nowszy, a nasz komputer stacjonarny bądź laptop zaraz po automatycznej instalacji sterowników będzie miał dostęp do najnowszej łączności bezprzewodowej WiFi 6 ax, a także starszych wersji, z którymi jest w pełni zgodny. Producent deklaruje, że prędkość w paśmie 5 GHz może wynosić do 1200 Mb/s, a w 2,4 GHz do 574 Mb/s. Karta sieciowa USB D-Link DWA-X1850 obsługuje Dual-Band, MU-MIMO, OFDMA czy zabezpieczenie sieci WPA3 z 128-bitowym szyfrowaniem.