DDR5 nowej generacji także od PNY. Firma zapowiedziała moduły 4800 MHz

Premiera 12 generacji konsumenckich procesorów Intela zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze w tym roku zobaczymy je na półkach sklepowych. Czemu piszę o tym w kwestii RAM? Wraz z rodziną procesorów Intel Alder Lake zadebiutuje obsługa DDR5 w konsumenckich PC. Kolejną marką, która zapowiedziała już RAM tego typu jest PNY.Firma wspomina o modułach Performance DDR5 4800 MHz Desktop Memory. Tak jak w przypadku konkurencji, nowy standard pozwala na produkcję kości RAM o większej gęstości (aż do czterech razy) i częstotliwości w stosunku do DDR4. Norma JEDEC dla obecnie używanej generacji RAM wynosi 3200 MHz, podczas gdy w DDR5 zaczyna się od 4800 MHz. Kości RAM PNY Performance DDR5 będą taktowane częstotliwością 4800 MHz, a ich pojemności wyniosą 16 GB na moduł.

Przyszłe gamingowe moduły PNY zapewne będą podobne wizualne do prezentowanych XLR8 Gaming EPIC-X RGB / Foto: PNY

PNY przygotuje nie tylko standardowe kości, ale też gamingowe XLR8 Gaming

Inne parametry, które będą wiązały się z przejściem na DDR5, to napięcie pracy 1,1 V, obsługa korekcji błędów ECC znana do tej pory głównie z serwerów i zaawansowanych stacji roboczych czy konwersja napięcia przerzucona z komponentów płyty głównej na układ w samych kościach RAM. A co za tym idzie, wbudowany moduł Power Managment IC (PMIC) pozwala na jeszcze lepsze możliwości OC i regulacji napięć w DDR5.Jak dodała dyrektor marketingu firmy Michelle Bolchune - "Wprowadzając na rynek pierwsze modele DDR5 z linii Performance, będziemy również wspierać graczy, twórców treści i entuzjastów w ich nieustannym dążeniu do zwiększania wydajności komputerów PC, wprowadzając modele pod marką XLR8 Gaming. Modele te będą charakteryzować się wyższymi częstotliwościami taktowania, fabrycznym overclockingiem, stylowymi rozpraszaczami ciepła oraz podświetleniem RGB." Już w trzecim kwartale obecnego roku RAM PNY XLR8 Gaming DDR5 4800MHz Desktop Memory będzie testowany pod względem kompatybilności z płytami głównymi. PNY przewiduje, że moduły wejdą do masowej produkcji w czwartym kwartale tego roku.Źródło i foto: PNY