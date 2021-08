Konkurs Redroad V17 – stwórz swój własny kolor dla odkurzacza i wygraj MacBooka

Cenne nagrody do zgarnięcia.

Z okazji zbliżającej się premiery swojego najnowszego odkurzacza, firma Redroad zorganizowała konkurs z cennymi nagrodami. Osoby, które wykażą się kreatywnością mają szanse wygrać 13-calowy MacBook Pro.Konkurs rozpoczynie się. Uczestnicy zabawy będą musieli odwiedzić oficjalną stronę Redroad , gdzie będą mogli wyzwolić w sobie ducha artysty i zaprojektować schemat kolorystyczny dla odkurzacza. Nasz dzieło zostanie opublikowana na stronie konkursu i będzie poddane ocenie społeczności. Osoby, które zbiorą najwięcej głosów otrzymają cenne nagrody.Wspominając o nagrodach, jest o o co walczyć. W puli nagród znajdziemy m.in. 13-calowy MacBook Pro, odkurzacze Redrock V17 w kolorach i z podpisami zwycięzców, skuter elektryczny, maszynę do ćwiczenia wiosłowania Mobifitness oraz wiele innych cennych upominków.Redroad V17 to nowoczesny odkurzacz, który bardzo ułatwi nam sprzątanie domostwa. Urządzenie korzysta z innowacyjnej konfiguracji uniwersalnych, podwójnych szczotek co przykłada się na wydajniejsze sprzątanie. Dzięki zastosowaniu obrotowej głowicy 360 stopni, Redroad V17 jest w stanie dostać się nawet do najbardziej niedostępnych zakamarków. System filtracji Mantolo 3.0 z podwójnych filtrem HEPA pozwala na przechwycenie do 99,97% alergenów, cząsteczek i pyłków o wielkości do 0,1 mikrona.Silnik o mocy 155AW generuje moc ssania na poziomie 26500 Pa, a bateria 2500 mAh zapewnia do 60 minut pracy na jednym ładowaniu. Jeżeli posiadamy zapasową baterię, to nic nie stoi na przeszkodzie by wymienić wyczerpany akumulator na nowy i kontynuować sprzątanie. Odkurzacz korzysta także z systemu redukcji hałasu, który redukuje poziom generowanego dźwięku do 60 dB.Odwiedź stronę www.redroad.cc i wykaż się kreatywnością aby wygrać cenne nagrody.